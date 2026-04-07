РФ випустила до 3000 дронів, "шахеди" стають стійкішими до РЕБ, - Ігнат

Росія значно збільшила кількість повітряних атак. За минулий тиждень ворог застосував до 3000 безпілотників для атак по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"2800-3000 - приблизно такий показник за тиждень. Це дрони, щодо яких ми даємо статистику щоранку. Крім цього, є "Молнії", "Ланцети" і так далі", - сказав він.

Проблеми з "шахедами"

Ігнат зазначив, що наразі основною проблемою для української ППО залишаються іранські дрони-камікадзе типу Shahed. За час повномасштабного вторгнення їх постійно модернізують. Тож вони зараз за своїми технічними характеристиками суттєво відрізняються від модифікації, яка була на початку війни.

"Шахед" став зовсім іншим від того, яким був на початку вторгнення. Це уже два різних літальні апарати. Він може бути стійким до РЕБу, застосовуючи окремі елементи на антенах", - повідомив він.

Начальник управління комунікацій Командування ПС додав, що використання нових типів антен та систем навігації дозволяє ворожим безпілотникам краще протидіяти засобам радіоелектронної боротьби, що залишає "Шахеди" основною загрозою серед дронів-камікадзе.

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