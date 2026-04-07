РФ выпустила до 3000 дронов, "шахеды" становятся более устойчивыми к РЭБ, - Игнат

Россия значительно увеличила количество воздушных ударов. За прошедшую неделю враг задействовал до 3000 беспилотников для нанесения ударов по Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"2800-3000 - примерно такой показатель за неделю. Это дроны, по которым мы даем статистику каждое утро. Кроме этого, есть "Молнии", "Ланцеты" и так далее", - сказал он.

Проблемы с "шахедами"

Игнат отметил, что на данный момент основной проблемой для украинской ПВО остаются иранские дроны-камикадзе типа Shahed. За время полномасштабного вторжения их постоянно модернизируют. Поэтому сейчас по своим техническим характеристикам они существенно отличаются от модификации, которая была в начале войны.

"Шахед" стал совсем другим по сравнению с тем, каким был в начале вторжения. Это уже два разных летательных аппарата. Он может быть устойчивым к РЭБ, применяя отдельные элементы на антеннах", - сообщил он.

Начальник управления коммуникаций Командования ВВС добавил, что использование новых типов антенн и систем навигации позволяет вражеским беспилотникам лучше противостоять средствам радиоэлектронной борьбы, что делает "Шахеды" основной угрозой среди дронов-камикадзе.

