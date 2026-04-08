Угроза с воздуха: Украину атакуют российские ударные БПЛА вечером 8 апреля (обновлено)

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:10 — БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

В 18:11 — пуски КАБ на Запорожье.

В 19:17 — БПЛА в направлении Харькова и Сум.

Обновленная информация

В 19:36 сообщалось о новой группе БпЛА с акватории Черного моря курсом на Одесщину.

Во время угрозы находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что российские войска атаковали дронами юг Одесской области: повреждена гражданская и портовая инфраструктура.

