Угроза с воздуха: Украину атакуют российские ударные БПЛА вечером 8 апреля (обновлено)
Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:10 — БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
В 18:11 — пуски КАБ на Запорожье.
В 19:17 — БПЛА в направлении Харькова и Сум.
Обновленная информация
В 19:36 сообщалось о новой группе БпЛА с акватории Черного моря курсом на Одесщину.
Во время угрозы находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы писали, что российские войска атаковали дронами юг Одесской области: повреждена гражданская и портовая инфраструктура.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль