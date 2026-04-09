Рашисты ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю на Харьковщине: водитель погиб. ВИДЕО

Российские оккупанты атаковали с помощью дрона гражданский автомобиль в Харьковской области, в результате чего погиб водитель.

Об этом сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

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Это произошло в Руськой Лозовой около 11:25.

"Оккупанты атаковали малотоннажный автомобиль "Газель" на въезде в село. В результате прямого попадания в кабину машина загорелась, водитель от полученных травм погиб на месте; мужчине было около 70 лет", - отметил глава ГВА.

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