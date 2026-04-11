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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Сутки на Харьковщине: враг атаковал четыре района. В Великом Бурлуке нанес удар по административному зданию. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и полиция области.

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"В результате обстрела 9 апреля в поселке Ковшаровка Купянской громады погиб 52-летний мужчина, пострадал 48-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Лозовского, Изюмского и Купянского районов. Против мирного населения враг применил:

  • РСЗО (количество устанавливается);
  • 14 КАБ;
  • 10 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 FPV-дрон;
  • 3 БПЛА (тип устанавливается).

Ночью 11 апреля вражеский БПЛА нанес удар по административному зданию, расположенному в поселке Великий Бурлук Купянского района. В результате атаки произошел пожар. Горели поврежденные взрывом конструктивные элементы здания на площади 60 кв. м.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры

  • в Изюмском районе повреждены 13 частных домов, 2 трактора, электросети (с. Капитолевка), 15 частных домов (с. Диброва);
  • в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (г. Лозовая).

Последствия вражеских атак

Дроны и авиабомбы: последствия обстрелов Харьковской области
Дроны и авиабомбы: последствия обстрелов Харьковской области
Дроны и авиабомбы: последствия обстрелов Харьковской области
Дроны и авиабомбы: последствия обстрелов Харьковской области
Дроны и авиабомбы: последствия обстрелов Харьковской области

Автор: 

обстрел (33805) Харьковская область (2937) Изюмский район (250) Купянский район (771) Лозовский район (55) Диброва (1) Капитоловка (1) Великий Бурлук (36) Ковшаровка (21) Лозовая (32)
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