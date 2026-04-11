Сутки на Харьковщине: враг атаковал четыре района. В Великом Бурлуке нанес удар по административному зданию. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и полиция области.
"В результате обстрела 9 апреля в поселке Ковшаровка Купянской громады погиб 52-летний мужчина, пострадал 48-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Лозовского, Изюмского и Купянского районов. Против мирного населения враг применил:
- РСЗО (количество устанавливается);
- 14 КАБ;
- 10 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 FPV-дрон;
- 3 БПЛА (тип устанавливается).
Ночью 11 апреля вражеский БПЛА нанес удар по административному зданию, расположенному в поселке Великий Бурлук Купянского района. В результате атаки произошел пожар. Горели поврежденные взрывом конструктивные элементы здания на площади 60 кв. м.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры
- в Изюмском районе повреждены 13 частных домов, 2 трактора, электросети (с. Капитолевка), 15 частных домов (с. Диброва);
- в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (г. Лозовая).
Последствия вражеских атак
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