Сутки на Харьковщине: враг атаковал четыре района. В Великом Бурлуке нанес удар по административному зданию. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и полиция области.

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"В результате обстрела 9 апреля в поселке Ковшаровка Купянской громады погиб 52-летний мужчина, пострадал 48-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Лозовского, Изюмского и Купянского районов. Против мирного населения враг применил:

РСЗО (количество устанавливается);

14 КАБ;

10 БПЛА типа "Герань-2";

1 FPV-дрон;

3 БПЛА (тип устанавливается).

Ночью 11 апреля вражеский БПЛА нанес удар по административному зданию, расположенному в поселке Великий Бурлук Купянского района. В результате атаки произошел пожар. Горели поврежденные взрывом конструктивные элементы здания на площади 60 кв. м.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры

в Изюмском районе повреждены 13 частных домов, 2 трактора, электросети (с. Капитолевка), 15 частных домов (с. Диброва);

в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (г. Лозовая).

Последствия вражеских атак









