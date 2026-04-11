Доба на Харківщині: ворог атакував чотири райони. У Великому Бурлуку поцілив по адмінбудівлі. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

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"Внаслідок обстрілу 9 квітня в селищі Ківшарівка Куп’янської громади загинув 52-річний чоловік, постраждав 48-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Окупанти завдали ударів по населених пунктах Харківського, Лозівського, Ізюмського та Куп’янського районів. Проти мирного населення ворог застосував:

РСЗВ (кількість встановлюється);

14 КАБ;

10 БпЛА типу "Герань-2";

1 fpv-дрон;

3 БпЛА (тип встановлюється).

Вночі 11 квітня ворожий БПЛА завдав удару по адміністративній будівлі, розташованій у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок атаки сталася пожежа. Горіли пошкоджені вибухом конструктивні елементи будівельних конструкцій на площі 60 м кв.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури

в Ізюмському районі пошкоджено 13 приватних будинків, 2 трактори, електромережі (с. Капитолівка), 15 приватних будинків (с. Діброва);

у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова).

Наслідки ворожих атак









