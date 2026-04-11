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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Доба на Харківщині: ворог атакував чотири райони. У Великому Бурлуку поцілив по адмінбудівлі. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

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"Внаслідок обстрілу 9 квітня в селищі  Ківшарівка Куп’янської громади загинув 52-річний чоловік, постраждав 48-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Окупанти завдали ударів по населених пунктах Харківського, Лозівського, Ізюмського та Куп’янського районів. Проти мирного населення ворог застосував:

  • РСЗВ (кількість встановлюється);
  • 14 КАБ;
  • 10 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 fpv-дрон;
  • 3 БпЛА (тип встановлюється).

Вночі 11 квітня ворожий БПЛА завдав удару по адміністративній будівлі, розташованій у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок атаки сталася пожежа. Горіли пошкоджені вибухом конструктивні елементи будівельних конструкцій на площі 60 м кв.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури

  • в Ізюмському районі пошкоджено 13 приватних будинків, 2 трактори, електромережі (с. Капитолівка), 15 приватних будинків (с. Діброва);
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова).

Наслідки ворожих атак

Дрони й авіабомби: наслідки обстрілів Харківської області
Дрони й авіабомби: наслідки обстрілів Харківської області
Дрони й авіабомби: наслідки обстрілів Харківської області
Дрони й авіабомби: наслідки обстрілів Харківської області
Дрони й авіабомби: наслідки обстрілів Харківської області

Автор: 

обстріл (35173) Харківська область (2996) Ізюмський район (250) Куп’янський район (770) Лозівський район (56) Діброва (1) Капитолівка (1) Великий Бурлук (36) Ківшарівка (21) Лозова (33)
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