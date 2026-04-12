Враг нанес удар по магазину в Золочеве на Харьковщине: есть раненые. ФОТОрепортаж

В Харьковской области в результате российского удара пострадали 2 человека, в торговом заведении возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Детали преступления

Как отмечается, сегодня, в Пасху, в нарушение перемирия, россияне нанесли удар по мирному поселку Золочев Богодуховского района.

В результате взрыва БПЛА возник пожар в магазине продовольственных товаров.









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Есть пострадавшие

К сожалению, пострадали мужчина и женщина.

Работы по ликвидации последствий вражеской атаки проводились под постоянной угрозой повторных обстрелов.

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