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Враг нанес удар по магазину в Золочеве на Харьковщине: есть раненые. ФОТОрепортаж
В Харьковской области в результате российского удара пострадали 2 человека, в торговом заведении возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Детали преступления
Как отмечается, сегодня, в Пасху, в нарушение перемирия, россияне нанесли удар по мирному поселку Золочев Богодуховского района.
В результате взрыва БПЛА возник пожар в магазине продовольственных товаров.
Есть пострадавшие
К сожалению, пострадали мужчина и женщина.
Работы по ликвидации последствий вражеской атаки проводились под постоянной угрозой повторных обстрелов.
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