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Новини Фото Атака безпілотників на Харківщину
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Окупанти вдарили дроном по житловому будинку в Богодухові: постраждали дві людини. ФОТО

У ніч на 18 квітня російські війська атакували Богодухів Харківської області. Ворожий дрон влучив у житловий будинок. Постраждали дві людини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"Постраждали 42-річний чоловік та 63-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Пошкоджено три житлових будинки та господарчі споруди", - йдеться у повідомленні.

атака на Богодухів

На місці ворожого удару працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків пожежі.

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пожежа (4534) атака (1880) Харківська область (3034) Богодухівський район (199) Богодухів (56)
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