Через атаку російського дрона постраждав 74-річний чоловік на Харківщині. ФОТОрепортаж
Російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у селищі Слатине Дергачівської громади Харківської області. Унаслідок удару постраждав власник авто та пошкоджено будівлю аптеки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка.
Удар по цивільному авто та пошкодження інфраструктури
За даними місцевої влади, удар FPV-дрона стався поруч з аптекою, де був припаркований автомобіль. Внаслідок вибуху постраждав 74-річний чоловік — переселенець із Козачої Лопані, який нині проживає у Слатиному.
У нього зафіксовано легкі ушкодження обличчя та акуботравму. Постраждалий самостійно надав собі першу допомогу та відмовився від госпіталізації.
Також вибуховою хвилею пошкоджено задній фасад аптеки.
Окремо повідомляється, що тієї ж ночі російські сили атакували цивільне підприємство у селищі Безруки. Там пошкоджено покрівлю будівлі, постраждалих немає. Тип безпілотника наразі встановлюється.
