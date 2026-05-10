Через атаку російського дрона постраждав 74-річний чоловік на Харківщині. ФОТОрепортаж

Російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у селищі Слатине Дергачівської громади Харківської області. Унаслідок удару постраждав власник авто та пошкоджено будівлю аптеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар по цивільному авто та пошкодження інфраструктури

За даними місцевої влади, удар FPV-дрона стався поруч з аптекою, де був припаркований автомобіль. Внаслідок вибуху постраждав 74-річний чоловік — переселенець із Козачої Лопані, який нині проживає у Слатиному.

У нього зафіксовано легкі ушкодження обличчя та акуботравму. Постраждалий самостійно надав собі першу допомогу та відмовився від госпіталізації.

Також вибуховою хвилею пошкоджено задній фасад аптеки.

Окремо повідомляється, що тієї ж ночі російські сили атакували цивільне підприємство у селищі Безруки. Там пошкоджено покрівлю будівлі, постраждалих немає. Тип безпілотника наразі встановлюється.

Раніше ми писали про те, що вдень неділі, 10 травня, російські загарбники атакували безпілотником Харків. Внаслідок атаки загорівся дах приватного будинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили дроном по житловому будинку в Богодухові: постраждали дві людини