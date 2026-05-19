Вночі ворог атакував два райони Харкова: влучання в будинки, є постраждалі

У ніч на 19 травня російські БпЛА атакували Харків. У Холодногірському та Новобаварському районах пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удар по цивільній інфраструктурі

За словами міського голови Ігоря Терехова, у Новобаварському районі російські війська атакували об’єкт цивільної інфраструктури.

Унаслідок удару ворожого дрона на місці спалахнула пожежа. До ліквідації наслідків залучили екстрені та комунальні служби.

На місцях влучань працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань на момент повідомлення уточнювалася.

Повторна атака під ранок

Близько п’ятої години ранку російські окупанти здійснили повторну атаку ударними БпЛА по Новобаварському району.

У результаті повторного обстрілу:

загорілися два приватні будинки;

пошкоджено понад 10 житлових будівель.

"Під завалами може перебувати людина", - зазначив Синєгубов.

Рятувальники та інші профільні служби продовжують працювати на місцях ударів і встановлювати остаточні наслідки російської атаки.

Згодом Терехов розповів, що внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району, є троє постраждалих, в тому чи іншому ступені пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Харків і область під масованою атакою БпЛА: є руйнування та постраждалі. ФОТОрепортаж