Последствия удара РФ по дому в Конотопе: один человек погиб и 11 ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С ночи в Конотопской громаде Сумской области продолжалась поисково-спасательная операция на месте вражеского удара, в результате которого есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы атаки

Как отмечается, к сожалению, уже утром под завалами обнаружили тело женщины. Ей в воскресенье исполнилось 94 года.



Сообщается, что она погибла в результате удара российского БПЛА по пятиэтажному дому. Она проживала в том подъезде, куда попал российский БПЛА.

Кроме того, по данным главы ОГА, еще 11 человек пострадали в результате удара РФ по Конотопу. Большинство из них – люди пожилого возраста. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В ГСЧС рассказали, что тело погибшей пожилой женщины извлекли из-под завалов в одной из разрушенных квартир на 3-м этаже.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

