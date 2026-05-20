Последствия удара РФ по дому в Конотопе: один человек погиб и 11 ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
С ночи в Конотопской громаде Сумской области продолжалась поисково-спасательная операция на месте вражеского удара, в результате которого есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
Как отмечается, к сожалению, уже утром под завалами обнаружили тело женщины. Ей в воскресенье исполнилось 94 года.
Сообщается, что она погибла в результате удара российского БПЛА по пятиэтажному дому. Она проживала в том подъезде, куда попал российский БПЛА.
Кроме того, по данным главы ОГА, еще 11 человек пострадали в результате удара РФ по Конотопу. Большинство из них – люди пожилого возраста. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
В ГСЧС рассказали, что тело погибшей пожилой женщины извлекли из-под завалов в одной из разрушенных квартир на 3-м этаже.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Последствия удара
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в ночь на 20 мая 2026 года враг массированно атаковал дронами Сумскую область. Сообщалось о шести пострадавших в Конотопе.
- Во время массированной атаки на Конотоп в Сумской области российский дрон прямым попаданием повредил здание Конотопского городского краеведческого музея имени А.М. Лазаревского.
