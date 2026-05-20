УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10238 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
729 1

Наслідки удару РФ по будинку в Конотопі: одна людина загинула і 11 поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Із ночі у Конотопській громаді в Сумській області тривала пошуково-рятувальна операція на місці ворожого удару, унаслідок якого є загибла та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жертви атаки

Як зазначається, на жаль, вже вранці під завалами виявили тіло жінки. Їй у неділю виповнилося 94 роки.

Повідомляється, що вона загинула внаслідок удару російського БпЛА по пʼятиповерховому будинку. Вона мешкала у тому підʼїзді, куди влучив російський БпЛА.

Також читайте: Дрон РФ влучив у авто на Сумщині: є загибла і поранений

Також, за даними голови ОВА, ще 11 людей постраждали внаслідок удару РФ по Конотопу. Більшість із них – люди літнього віку. Усім надається необхідна медична допомога.

У ДСНС розповіли, що тіло загиблої літньої жінки деблокували з-під завалів в одній зі зруйнованих квартир на 3 поверсі.

Також дивіться: Знайшли частини БпЛА та завантажили їх до автівки: двоє цивільних загинули внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета на Сумщині. ФОТО

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Наслідки удару

Наслідки удару РФ по Конотопу
Наслідки удару РФ по Конотопу
Наслідки удару РФ по Конотопу
Наслідки удару РФ по Конотопу
Наслідки удару РФ по Конотопу
Наслідки удару РФ по Конотопу

Що передувало

Автор: 

Конотоп (134) обстріл (34034) Сумська область (4714) Конотопський район (72)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
терораша
москва мусить згоріти
показати весь коментар
20.05.2026 15:35 Відповісти
 
 