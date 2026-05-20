Наслідки удару РФ по будинку в Конотопі: одна людина загинула і 11 поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Із ночі у Конотопській громаді в Сумській області тривала пошуково-рятувальна операція на місці ворожого удару, унаслідок якого є загибла та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атаки
Як зазначається, на жаль, вже вранці під завалами виявили тіло жінки. Їй у неділю виповнилося 94 роки.
Повідомляється, що вона загинула внаслідок удару російського БпЛА по пʼятиповерховому будинку. Вона мешкала у тому підʼїзді, куди влучив російський БпЛА.
Також, за даними голови ОВА, ще 11 людей постраждали внаслідок удару РФ по Конотопу. Більшість із них – люди літнього віку. Усім надається необхідна медична допомога.
У ДСНС розповіли, що тіло загиблої літньої жінки деблокували з-під завалів в одній зі зруйнованих квартир на 3 поверсі.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Наслідки удару
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що в ніч на 20 травня 2026 року ворог масовано атакував дронами Сумщину. Повідомлялося про шістьох постраждалих у Конотопі.
- Під час масової атаки на Конотоп у Сумській області російський дрон прямим влучанням пошкодив будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею імені О.М. Лазаревського.
москва мусить згоріти