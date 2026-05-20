Наслідки удару РФ по будинку в Конотопі: одна людина загинула і 11 поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Із ночі у Конотопській громаді в Сумській області тривала пошуково-рятувальна операція на місці ворожого удару, унаслідок якого є загибла та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Жертви атаки

Як зазначається, на жаль, вже вранці під завалами виявили тіло жінки. Їй у неділю виповнилося 94 роки.



Повідомляється, що вона загинула внаслідок удару російського БпЛА по пʼятиповерховому будинку. Вона мешкала у тому підʼїзді, куди влучив російський БпЛА.

Також, за даними голови ОВА, ще 11 людей постраждали внаслідок удару РФ по Конотопу. Більшість із них – люди літнього віку. Усім надається необхідна медична допомога.

У ДСНС розповіли, що тіло загиблої літньої жінки деблокували з-під завалів в одній зі зруйнованих квартир на 3 поверсі.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

