Ворог масовано атакував дронами Сумщину: 6 постраждалих у Конотопі
Сумщина вночі 20 травня 2026 року перебувала під масованими атаками ворожих БпЛА.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
За його словами, цієї ночі зафіксовані влучання російських безпілотників у житловий сектор у Конотопській та Шосткинській громадах.
"Триває ліквідація наслідків атак. Також проводиться евакуація людей із пошкоджених та прилеглих будинків", - вночі писав він.
Є постраждалі
За даними ОВА, є постраждалі у Конотопі, щонайменше шестеро. Інформація щодо поранених уточнюється.
Оновленої інформації станом на ранок наразі немає.
Що передувало?
Раніше повідомлялся, російська армія атакувала територію України за допомогою ударних безпілотників увечері 19 травня.
Alex K #531926
20.05.2026 06:32
