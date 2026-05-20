Ворог масовано атакував дронами Сумщину: 6 постраждалих у Конотопі

Сумщина вночі 20 травня 2026 року перебувала під масованими атаками ворожих БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Куди поцілив ворог?

За його словами, цієї ночі зафіксовані влучання російських безпілотників у житловий сектор у Конотопській та Шосткинській громадах.



"Триває ліквідація наслідків атак. Також проводиться евакуація людей із пошкоджених та прилеглих будинків", - вночі писав він.

Є постраждалі

За даними ОВА, є постраждалі у Конотопі, щонайменше шестеро. Інформація щодо поранених уточнюється.

Оновленої інформації станом на ранок наразі немає.

Що передувало?

Раніше повідомлялся, російська армія атакувала територію України за допомогою ударних безпілотників увечері 19 травня.

