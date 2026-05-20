Враг массированно атаковал дронами Сумскую область: 6 пострадавших в Конотопе
В ночь на 20 мая 2026 года Сумская область подверглась массированным атакам вражеских БПЛА.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Куда ударил враг?
По его словам, этой ночью зафиксированы попадания российских беспилотников в жилой сектор в Конотопской и Шосткинской громадах.
"Продолжается ликвидация последствий атак. Также проводится эвакуация людей из поврежденных и прилегающих домов", - писал он ночью.
Есть пострадавшие
По данным ОВА, в Конотопе есть пострадавшие, по меньшей мере шестеро. Информация о раненых уточняется.
Обновленной информации по состоянию на утро пока нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что российская армия атаковала территорию Украины с помощью ударных беспилотников вечером 19 мая.
Alex K #531926
