Враг массированно атаковал дронами Сумскую область: 6 пострадавших в Конотопе

В ночь на 20 мая 2026 года Сумская область подверглась массированным атакам вражеских БПЛА.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Куда ударил враг?

По его словам, этой ночью зафиксированы попадания российских беспилотников в жилой сектор в Конотопской и Шосткинской громадах.



"Продолжается ликвидация последствий атак. Также проводится эвакуация людей из поврежденных и прилегающих домов", - писал он ночью.

Есть пострадавшие

По данным ОВА, в Конотопе есть пострадавшие, по меньшей мере шестеро. Информация о раненых уточняется.

Обновленной информации по состоянию на утро пока нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российская армия атаковала территорию Украины с помощью ударных беспилотников вечером 19 мая.

