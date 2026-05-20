Новости Атака беспилотников
Россия атакует Украину ударными дронами вечером 20 мая

Вечером 20 мая российская армия наносит удар по Украине с помощью ударных беспилотников.

По данным военных, в воздухе сохраняется угроза со стороны вражеских дронов. 

Движение вражеских дронов

В 19:22 - Сообщалось о вражеских БПЛА

  • На севере, в центре, на юге Сумщины курсом на Кролевец, Лебедин, Котельву.
  • На юге Днепропетровской области курсом на Днепр.
  • На севере Запорожской области курсом на Новониколаевку.
  • На востоке Харьковской области курсом на Печениги.

В 19:49 - Движение вражеских дронов: 

  • На юге Полтавской области курсом на Кременчуг.
  • На севере Запорожской области курсом на Кривой Рог.
  • На западе Днепропетровской области — Желтые Воды.
  • На севере Сумской области — Шостка.
  • На севере Черниговской области курсом на Холмы.

В 20:33 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

