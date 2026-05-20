Россия атакует Украину ударными дронами вечером 20 мая
Вечером 20 мая российская армия наносит удар по Украине с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным военных, в воздухе сохраняется угроза со стороны вражеских дронов.
Движение вражеских дронов
В 19:22 - Сообщалось о вражеских БПЛА
- На севере, в центре, на юге Сумщины курсом на Кролевец, Лебедин, Котельву.
- На юге Днепропетровской области курсом на Днепр.
- На севере Запорожской области курсом на Новониколаевку.
- На востоке Харьковской области курсом на Печениги.
В 19:49 - Движение вражеских дронов:
- На юге Полтавской области курсом на Кременчуг.
- На севере Запорожской области курсом на Кривой Рог.
- На западе Днепропетровской области — Желтые Воды.
- На севере Сумской области — Шостка.
- На севере Черниговской области курсом на Холмы.
В 20:33 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.
