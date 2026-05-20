Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 20 травня (оновлено)

Російська армія ввечері 20 травня атакує Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними військових, у повітрі триває загроза через ворожі дрони. 

Рух ворожих дронів

О 19:22 - Повідомлялося про ворожі БпЛА

  • На півночі, у центрі, на півдні Сумщини курсом на Кролевець, Лебедин, Котельву.
  • На півдні Дніпропетровщини курсом на Дніпро.
  • На півночі Запорізької області курсом на Новомиколаївку.
  • На сході Харківщини курсом на Печеніги.

О 19:49 - Рух ворожих дронів: 

  • На півдні Полтавщини курсом на Кременчук.
  • На півночі Запорізької області курсом на Кривий Ріг.
  • На заході Дніпропетровщини Жовті Води.
  • На півночі Сумщини Шостку.
  • На півночі Чернігівщини курсом на Холми.

О 20:33 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 20:58 - Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 21:38 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:50 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Кролевець.

