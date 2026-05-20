Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 20 травня (оновлено)
Російська армія ввечері 20 травня атакує Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними військових, у повітрі триває загроза через ворожі дрони.
Рух ворожих дронів
О 19:22 - Повідомлялося про ворожі БпЛА
- На півночі, у центрі, на півдні Сумщини курсом на Кролевець, Лебедин, Котельву.
- На півдні Дніпропетровщини курсом на Дніпро.
- На півночі Запорізької області курсом на Новомиколаївку.
- На сході Харківщини курсом на Печеніги.
О 19:49 - Рух ворожих дронів:
- На півдні Полтавщини курсом на Кременчук.
- На півночі Запорізької області курсом на Кривий Ріг.
- На заході Дніпропетровщини Жовті Води.
- На півночі Сумщини Шостку.
- На півночі Чернігівщини курсом на Холми.
О 20:33 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Оновлена інформація
О 20:58 - Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Оновлена інформація
О 21:38 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:50 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Кролевець.
