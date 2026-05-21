Дрони РФ вдарили по Сумщині пошкоджено будинки і електромережі

У Ворожбянській громаді на Сумщині 20 травня російські безпілотники пошкодили житлові будинки та інфраструктуру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Ворожбянської міської ради.

Удар дронами по громаді

Ворог атакував громаду FPV-дронами та ударними БПЛА. Унаслідок обстрілів пошкоджено і знищено приватні автомобілі, житлові будинки та господарські споруди.

Також зафіксовано пошкодження ліній електромереж та інтернету.

Місцевих жителів закликали уважно реагувати на сигнали про загрозу безпілотників. У разі потреби вони можуть звернутися до міської ради щодо евакуації.

Що відомо про наслідки атак раніше

Раніше, у ніч на 20 травня, російська армія атакувала безпілотниками Конотоп на Сумщині. Пошкоджено багатоповерховий будинок, міську лікарню та музей.

Унаслідок удару по житловому будинку загинула одна людина, ще 11 отримали поранення. Пошуково-рятувальна операція тривала з ночі. Вранці під завалами знайшли тіло жінки, якій було 94 роки.

