Росіяни завдали масованого удару по Сумах: відомо про шістьох поранених, двоє з них - у важкому стані
Сьогодні, 21 травня, Суми зазнали масованого ворожого удару, унаслідок чого є поранені. Вид озброєння встановлюється.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зафіксовано влучання у приватні житлові будинки у Ковпаківському районі Сум, обʼєкти інфраструктури.
Поранені через атаку
Зазначається, що внаслідок сьогоднішньої ворожої масованої атаки на Суми попередньо 6 людей травмовано.
- Двоє чоловіків 70 і 71 років у тяжкому стані перебувають в лікарні.
- Ще один 30-річний чоловік госпіталізований у стані середньої важкості.
- Також 81-річна жінка дістала поранення.
- Ще один чоловік (дані уточнюються) і 71-річна жінка отримали медичну допомогу на місці.
Інші обставини уточнюються. Інформація оновлюватиметься.
Nika Vesela
21.05.2026 13:03
