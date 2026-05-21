Росіяни завдали масованого удару по Сумах: відомо про шістьох поранених, двоє з них - у важкому стані

Сьогодні, 21 травня, Суми зазнали масованого ворожого удару, унаслідок чого є поранені. Вид озброєння встановлюється.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зафіксовано влучання у приватні житлові будинки у Ковпаківському районі Сум, обʼєкти інфраструктури.

Поранені через атаку

Зазначається, що внаслідок сьогоднішньої ворожої масованої атаки на Суми попередньо 6 людей травмовано.

  • Двоє чоловіків 70 і 71 років у тяжкому стані перебувають в лікарні.
  • Ще один 30-річний чоловік госпіталізований у стані середньої важкості.
  • Також 81-річна жінка дістала поранення.
  • Ще один чоловік (дані уточнюються) і 71-річна жінка отримали медичну допомогу на місці.

Інші обставини уточнюються. Інформація оновлюватиметься.

Русня гній. Воювати з літніми людьми, дітьми це дно дна. Як ви живете з такім гімном замість крові у ваших венах?!
21.05.2026 13:03 Відповісти
 
 