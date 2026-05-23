Майже 100 обстрілів Сумщини за добу: 12 поранених та масштабні руйнування

Внаслідок ударів ворога на території Сумщини за минулу добу 12 постраждалих серед мирних жителів. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Обстріли за добу

В ОВА детальніше розповіли про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 23 травня.

У Сумській громаді внаслідок атаки російських безпілотників постраждала 21-річна жінка та чоловіки віком 25, 35, 35, 37, 46, 57 років.

У Великописарівській громаді через атаку ворожих дронів постраждала 47-річна жінка.

У Білопільській громаді внаслідок удару ворожих дронів постраждали чоловіки віком 29, 33, 36, 78 років.

Загалом, як зазначається, протягом доби, з ранку 22 травня до ранку 23 травня 2026 року, російські війська здійснили майже 100 обстрілів по 41 населеному пункту в 22 територіальних громадах області.



Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

Наслідки

Також ОВА інформує, що ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Білопільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, літню кухню, господарчу споруду, мікроавтобус, легкові автомобілі, мотоцикл;

у Глухівській громаді пошкоджено приміщення торгівельного закладу, приватні житлові будинки;

у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватні житлові будинки, нежитлові будівлі, об’єкт цивільної інфраструктури, вантажні автомобілі;

у Тростянецькій громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Сумській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, приміщення медичного закладу, об’єкти цивільної інфраструктури, житлову будівлю, вантажний автомобіль;

у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, автомобіль, господарчі споруди, пошкоджено приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури;

в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;

у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, приватний легковий автомобіль;

у Ворожбянській громаді знищено приватний легковий автомобіль, пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення навчального закладу, приватний легковий автомобіль;

у Кролевецькій громаді пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу будівлю;

у Свеській громаді знищено приватний легковий автомобіль, пошкоджено приватний легковий автомобіль;

у Новослобідській громаді знищено комбайн;

у Липоводолинській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;

у Хутір-Михайлівській громаді знищено приватний житловий будинок та автомобіль;

у Конотопській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлове приміщення, господарчі споруди.

