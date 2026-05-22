Обстріли Сумщини за добу: 12 поранених, серед них дитина, та масовані руйнування у 17 громадах

Протягом минулої доби російські війська здійснили масовані обстріли прикордонних та прифронтових територій Сумської області. Загалом зафіксовано 85 обстрілів по 33 населених пунктах у 17 громадах області.

Внаслідок ворожих атак постраждали мирні мешканці та зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури, повідомляє Цензор.НЕТ.

Постраждалі серед цивільного населення

За добу поранення різного ступеня важкості отримали 12 людей.

  • Сумська громада: травмовано 13-річного хлопця, трьох чоловіків (49, 70, 73 років) та двох жінок (72 і 81 років).

  • Ворожбянська громада: постраждали 71-річний чоловік та дві жінки віком 65 і 67 років.

  • Кириківська громада: поранення отримали 63-річний чоловік та 67-річна жінка.

  • Зноб-Новгородська громада: постраждав 42-річний чоловік.

  • Конотопська громада: до медиків також звернулася 72-річна жінка, яка отримала травми під час попередньої атаки БпЛА 20 травня.

З небезпечних територій області за добу вдалося евакуювати ще 4 людей.

Руйнування та пошкодження інфраструктури

Російські снаряди та дрони пошкодили житловий сектор, транспорт та цивільні об'єкти у низці громад:

  • Житловий сектор: у Есманьській та Шосткинській громадах приватні будинки та господарчі споруди повністю зруйновані. Пошкодження житлових будинків також зафіксовані у Сумській, Ворожбянській, Свеській, Глухівській, Середино-Будській та Ямпільській громадах.

  • Цивільні та нежитлові об'єкти: ворог поцілив по об'єктах цивільної інфраструктури у Великописарівській, Сумській, Ворожбянській, Кириківській та Хутір-Михайлівській громадах. Нежитлові приміщення пошкоджено у Миколаївській сільській, Сумській та Зноб-Новгородській громадах.

  • Транспорт: пошкоджено автобуси у Великописарівській та Глухівській громадах, легковий автомобіль і мікроавтобус у Білопільській громаді, а також легкові авто у Сумській та Кириківській громадах.

