Обстріли Сумщини за добу: 12 поранених, серед них дитина, та масовані руйнування у 17 громадах
Протягом минулої доби російські війська здійснили масовані обстріли прикордонних та прифронтових територій Сумської області. Загалом зафіксовано 85 обстрілів по 33 населених пунктах у 17 громадах області.
Внаслідок ворожих атак постраждали мирні мешканці та зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури, повідомляє Цензор.НЕТ.
Постраждалі серед цивільного населення
За добу поранення різного ступеня важкості отримали 12 людей.
Сумська громада: травмовано 13-річного хлопця, трьох чоловіків (49, 70, 73 років) та двох жінок (72 і 81 років).
Ворожбянська громада: постраждали 71-річний чоловік та дві жінки віком 65 і 67 років.
Кириківська громада: поранення отримали 63-річний чоловік та 67-річна жінка.
Зноб-Новгородська громада: постраждав 42-річний чоловік.
Конотопська громада: до медиків також звернулася 72-річна жінка, яка отримала травми під час попередньої атаки БпЛА 20 травня.
З небезпечних територій області за добу вдалося евакуювати ще 4 людей.
Руйнування та пошкодження інфраструктури
Російські снаряди та дрони пошкодили житловий сектор, транспорт та цивільні об'єкти у низці громад:
Житловий сектор: у Есманьській та Шосткинській громадах приватні будинки та господарчі споруди повністю зруйновані. Пошкодження житлових будинків також зафіксовані у Сумській, Ворожбянській, Свеській, Глухівській, Середино-Будській та Ямпільській громадах.
Цивільні та нежитлові об'єкти: ворог поцілив по об'єктах цивільної інфраструктури у Великописарівській, Сумській, Ворожбянській, Кириківській та Хутір-Михайлівській громадах. Нежитлові приміщення пошкоджено у Миколаївській сільській, Сумській та Зноб-Новгородській громадах.
Транспорт: пошкоджено автобуси у Великописарівській та Глухівській громадах, легковий автомобіль і мікроавтобус у Білопільській громаді, а також легкові авто у Сумській та Кириківській громадах.
