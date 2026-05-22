Обстрелы Сумщины за сутки: 12 раненых, среди них ребенок, и массированные разрушения в 17 громадах

За прошедшие сутки российские войска подвергли массированным обстрелам приграничные и прифронтовые территории Сумской области. Всего зафиксировано 85 обстрелов по 33 населенным пунктам в 17 громадах области.

В результате вражеских атак пострадали мирные жители и зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры, сообщает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие среди гражданского населения

За сутки ранения различной степени тяжести получили 12 человек.

Сумская громада: травмированы 13-летний мальчик, трое мужчин (49, 70, 73 лет) и две женщины (72 и 81 лет).

Ворожбянская громада: пострадали 71-летний мужчина и две женщины в возрасте 65 и 67 лет.

Кириковская громада: ранения получили 63-летний мужчина и 67-летняя женщина.

Зноб-Новгородская громада: пострадал 42-летний мужчина.

Конотопская громада: к медикам также обратилась 72-летняя женщина, получившая травмы во время предыдущей атаки БПЛА 20 мая.

С опасных территорий области за сутки удалось эвакуировать еще 4 человека.

Разрушения и повреждения инфраструктуры

Российские снаряды и дроны повредили жилой сектор, транспорт и гражданские объекты в ряде населенных пунктов:

Жилой сектор: в Эсманьской и Шосткинской громадах частные дома и хозяйственные постройки полностью разрушены. Повреждения жилых домов также зафиксированы в Сумской, Ворожбянской, Свеской, Глуховской, Середино-Будской и Ямпольской громадах.

Гражданские и нежилые объекты: враг нанес удары по объектам гражданской инфраструктуры в Великописаревской, Сумской, Ворожбянской, Кириковской и Хутор-Михайловской громадах. Нежилые помещения повреждены в Николаевской сельской, Сумской и Зноб-Новгородской громадах.

Транспорт: повреждены автобусы в Великописаревской и Глуховской громадах, легковой автомобиль и микроавтобус в Белопольской громаде, а также легковые автомобили в Сумской и Кириковской громадах.

