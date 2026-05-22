Зеленський заслухав доповідь Сирського: У прикордонні Сумщини досягаємо визначених цілей
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зазначається, що Сирський доповів про застосування далекобійних дронів проти російської нафтопереробки та експортних позицій.
"Зокрема, цієї ночі Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 кілометрів від нашої території. Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо.
Були й застосування по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Готуємо також інші прояви наших далекобійних санкцій та мідлстрайків у відповідь на російські удари по наших містах та громадах", - розповів Зеленський.
Також президент та головком обговорили активність на фронті.
"Так, від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч осіб. Зокрема, знищеними – майже 86 тисяч осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців. У прикордонні Сумської області досягаємо визначених цілей.
Продовжуємо знищувати російський особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках. Особливо хочу подякувати за влучність операторам наших дронів. Тривають і активні дії, за які варто відзначити десантників та штурмовиків. Дякую кожному українському підрозділу, який досягає результатів!" - підсумував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Таке враження, що йде передвиборна агітація!...
Відмивання клоуна - чирикни щось про " династію"... Гни - ди!...
Ці двоє згідно плану зачищають Україну вже не тільки від українців, а взагалі від білих.
Цікаво, а які у них "цілі"? Бо по Сумах вчора били з артилерії, на околицях вже літають дрони на оптоволокні...
Ми бачили потужність на відосі від кацапів, коли їх дрон вільно пролітає на підстанцію, на якій проводяться роботи по будівлі укриття для трансформатора, зупиняється, роздивляється трансформатор і б'є по ньому (Сумська область). І це на 12-тому році війни і 8-му році керівництва Найтотужнішого Лідора світу. Саме елементарне, як на мій погляд, поставити антидронносу сітку. Але цього не зробили і дали ворогу знищити дорогий і необхідний для генерації транформатор. На це подивляться партнери, які допомагають нам грошима і обладнанням і подумають, варто нам давати це чи ні, відриваючи зі своєї економіки. Як не вкрадуть міндічі - то знищить ворог із-за некомпетиентностиі і бездії влади.
довпойопанайвеличніших воєначальників **********!