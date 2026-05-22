Зеленський заслухав доповідь Сирського: У прикордонні Сумщини досягаємо визначених цілей

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зазначається, що Сирський доповів про застосування далекобійних дронів проти російської нафтопереробки та експортних позицій.

"Зокрема, цієї ночі Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 кілометрів від нашої території. Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо.



Були й застосування по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Готуємо також інші прояви наших далекобійних санкцій та мідлстрайків у відповідь на російські удари по наших містах та громадах", - розповів Зеленський.

Також президент та головком обговорили активність на фронті.

"Так, від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч осіб. Зокрема, знищеними – майже 86 тисяч осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців. У прикордонні Сумської області досягаємо визначених цілей.

Продовжуємо знищувати російський особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках. Особливо хочу подякувати за влучність операторам наших дронів. Тривають і активні дії, за які варто відзначити десантників та штурмовиків. Дякую кожному українському підрозділу, який досягає результатів!" - підсумував глава держави.

