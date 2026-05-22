УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10419 відвідувачів онлайн
Новини Доповідь Сирського
1 730 36

Зеленський заслухав доповідь Сирського: У прикордонні Сумщини досягаємо визначених цілей

Зеленський заслухав доповідь Сирського: удари по РФ та бої

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Зазначається, що Сирський доповів про застосування далекобійних дронів проти російської нафтопереробки та експортних позицій.

"Зокрема, цієї ночі Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 кілометрів від нашої території. Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо.

Були й застосування по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Готуємо також інші прояви наших далекобійних санкцій та мідлстрайків у відповідь на російські удари по наших містах та громадах", - розповів Зеленський.

Також президент та головком обговорили активність на фронті.

Читайте: Зеленський про наступ РФ: Розвідка України вивчила всі ймовірні сценарії

"Так, від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч осіб. Зокрема, знищеними – майже 86 тисяч осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців. У прикордонні Сумської області досягаємо визначених цілей.

Продовжуємо знищувати російський особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках. Особливо хочу подякувати за влучність операторам наших дронів. Тривають і активні дії, за які варто відзначити десантників та штурмовиків. Дякую кожному українському підрозділу, який досягає результатів!" - підсумував глава держави.

Також читайте: ЗСУ переходять від "війни на виснаження" до асиметричної стратегії, - Сирський

Автор: 

Зеленський Володимир (27822) бойові дії (5849) Сирський Олександр (936) Удари по РФ (955)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
" Вдаримо по ворогах " ширшавим язиком плаката!..."
Таке враження, що йде передвиборна агітація!...
Відмивання клоуна - чирикни щось про " династію"... Гни - ди!...
показати весь коментар
22.05.2026 11:16 Відповісти
+6
Сумщини, ссирський *****!
показати весь коментар
22.05.2026 11:15 Відповісти
+6
Нехай оприлюднить інформацію про ситуацію навколо Покровська спочатку, а потім бахвалиться який він герой!
показати весь коментар
22.05.2026 11:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сумщини, ссирський *****!
показати весь коментар
22.05.2026 11:15 Відповісти
Кто такая Ссумщина?
показати весь коментар
22.05.2026 11:15 Відповісти
" Вдаримо по ворогах " ширшавим язиком плаката!..."
Таке враження, що йде передвиборна агітація!...
Відмивання клоуна - чирикни щось про " династію"... Гни - ди!...
показати весь коментар
22.05.2026 11:16 Відповісти
Нехай оприлюднить інформацію про ситуацію навколо Покровська спочатку, а потім бахвалиться який він герой!
показати весь коментар
22.05.2026 11:16 Відповісти
То кацапи після твоєї курської авантюри досягають на Сумщині "визачених цілей "
показати весь коментар
22.05.2026 11:20 Відповісти
Ссумщина не такий важливий напрямок Там на самому кордоні кілька розбитих сіл постійно переходять з рук в руки. А от які успіхи Ссирського на дніпропетровщині і ззапоріжжі. Війна залежить в чиїх руках буде Краматорськ, Енергодар і сухопутний коридор на крим
показати весь коментар
22.05.2026 11:20 Відповісти
ответ знают все, кроме сцырского
показати весь коментар
22.05.2026 12:15 Відповісти
Язиком чесати - не рови копати !!! Хто пояснить це дебілам?
показати весь коментар
22.05.2026 11:20 Відповісти
З цим чотириразовим планувальником операцій дивно що ми всю Україну ще не втратили.
показати весь коментар
22.05.2026 11:24 Відповісти
Не дивно, бо це і не планувалося.
Ці двоє згідно плану зачищають Україну вже не тільки від українців, а взагалі від білих.
показати весь коментар
22.05.2026 12:29 Відповісти
Зеля розвив імітацію бурхливої діяльність на всіх напрямках. Димова завіса справи по "Династії". Сцить сцикло.
показати весь коментар
22.05.2026 11:26 Відповісти
У прикордонні Сумської області досягаємо визначених цілей.

Цікаво, а які у них "цілі"? Бо по Сумах вчора били з артилерії, на околицях вже літають дрони на оптоволокні...
показати весь коментар
22.05.2026 11:29 Відповісти
ну мабуть це і є цілі для Оманської Гниди та руснявого сирка з батьками на паРаші
показати весь коментар
22.05.2026 11:31 Відповісти
Сумщина в безпеці, дякуючи потужній курській операції
показати весь коментар
22.05.2026 11:32 Відповісти
зрадник заслухав зрадника.
показати весь коментар
22.05.2026 11:37 Відповісти
Схоже на карту цей мудак не дивився.
показати весь коментар
22.05.2026 11:37 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2026 11:39 Відповісти
Іуда антиукраїнська
показати весь коментар
22.05.2026 12:35 Відповісти
Дехто з тих місць каже, що захисту там вже немає. Похеріли те, що збудував Наєв. Але "віримо" президенту.
показати весь коментар
22.05.2026 11:41 Відповісти
Один "спеціаліст" розповів іншому "спеціаліст" про те в чому вони обидва не розуміються
показати весь коментар
22.05.2026 11:42 Відповісти
Потужне балобольство. В Сумах вчора було "весело" - арта, дрони на волокні, молнії і все що завгодно. Які цілі досягнуті? Ким?
показати весь коментар
22.05.2026 11:52 Відповісти
Це якось пов'язано з Ольгою Сумською🤔😸❓
показати весь коментар
22.05.2026 11:54 Відповісти
Буде ще один "потужний контрнаступ" : щоб менше незручних додому повернулось
показати весь коментар
22.05.2026 11:58 Відповісти
Скоріш за все, але тепер буде "брянська операція". Типу для "захисту" Чернігова чи Києва
показати весь коментар
22.05.2026 12:04 Відповісти
Цікаво, шо змог зрозуміти з доповіді генерала, який навчався 4 роки в виші, на різних курсах та академіях, все життя ьув в Армії і має практичний досвід керіаництва Армією, мудаковатий та поцоватий цап-брехло, який має за пличами середню школу та досвід імітації гри членом на роялб?
показати весь коментар
22.05.2026 12:07 Відповісти
как дела в курской области? кто в покровске и миргороде?
показати весь коментар
22.05.2026 12:14 Відповісти
Як потужно - "заслухав доповідь головкома"! І що?
Ми бачили потужність на відосі від кацапів, коли їх дрон вільно пролітає на підстанцію, на якій проводяться роботи по будівлі укриття для трансформатора, зупиняється, роздивляється трансформатор і б'є по ньому (Сумська область). І це на 12-тому році війни і 8-му році керівництва Найтотужнішого Лідора світу. Саме елементарне, як на мій погляд, поставити антидронносу сітку. Але цього не зробили і дали ворогу знищити дорогий і необхідний для генерації транформатор. На це подивляться партнери, які допомагають нам грошима і обладнанням і подумають, варто нам давати це чи ні, відриваючи зі своєї економіки. Як не вкрадуть міндічі - то знищить ворог із-за некомпетиентностиі і бездії влади.
показати весь коментар
22.05.2026 12:23 Відповісти
Біба і Боба - два довпойопа найвеличніших воєначальників **********!
показати весь коментар
22.05.2026 12:24 Відповісти
ото вже, тривога майже не вимикається у сумській області, фпв як бджоли літають, а агент фсб доповідає простроченому 4-х разовому жидівському ухилянту про якісь успіхи. нонсенс...
показати весь коментар
22.05.2026 13:36 Відповісти
Обстріли Сумщини за добу: 12 поранених, серед них дитина, та масовані руйнування у 17 громадахДжерело: https://censor.net/ua/n4004545
показати весь коментар
22.05.2026 13:49 Відповісти
 
 