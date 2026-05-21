ЗСУ переходять від "війни на виснаження" до асиметричної стратегії, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні Військового комітету ЄС на рівні головнокомандувачів (начальників генеральних штабів), під час якого поінформував про ситуацію на фронті та потреби української армії.
Про це Сирський повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Асиметрична стратегія
Так, Сирський зазначив, що на засіданні Військового комітету ЄС розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні, яка залишається складною. Водночас за підсумками як минулого року, так і цієї весни Збройні Сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей так званої "спеціальної воєнної операції".
"За умови обмежених ресурсів, для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику ми намагаємося перейти від "війни на виснаження" до асиметричної стратегії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати уражень по тилах росіян, у тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо", - розповів він.
Втрати РФ
За словами Сирського, значну частку втрат ворогу завдають підрозділи безпілотних систем в усіх трьох доменах - повітряному, сухопутному та морському.
Він зауважив, що середній показник знищення живої сили противника одним ударним екіпажем СБС за місяць становить 15 осіб.
Потреби Сил оборони
Також Головнокомандувач ЗСУ окреслив потреби Сил оборони в озброєннях, боєприпасах та військовій техніці. Як і раніше, це насамперед ППО, ПРО та ракети для цих систем. Адже окупаційні війська продовжують тероризувати населення прифронтових районів України щоденним застосуванням сотень ударних БпЛА.
Альянс дронів
Окремо Сирський наголосив на важливості започаткування Альянсу дронів України та ЄС. За його словами, ця амбітна ініціатива дозволить покращити спільні спроможності з виробництва безпілотних систем.
Проте коли Бахмут таки втратили, а в боях на нього полягли тисячі вояків, це не додало Сирському популярності серед рядових військових, а в армії за ним поширилося прізвисько "м'ясник".
А Politico навіть виносить це прізвисько у заголовок свого https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2024/02/08/zaluzhny-is-out-the-butcher-is-in-00140206 матеріалу - "Залужний пішов, "м'ясник" прийшов". Видання згадує успіх Сирського в обороні Києва та звільненні Харківщини, але зосереджується на Бахмуті, де генерал посилав вояків під вогонь "хвилю за хвилею" - "як у м'ясорубці", але, врешті, вагнерівці захопили місто.
Саме через цей та інші подібні накази Сирський є вкрай непопулярним у військах, твердить видання, посилаючись на власні джерела, які анонімно розповіли Politico, що крім прізвиська "м'ясник", генерала Сирського також називають "генерал 200".
>людей на фронті не вистачає
>Україна мобілізовує ~30 тис. на місяць
>людей на фронті не вистачає
>станом на лютий 2026 року Зеленський озвучив 55 тис. втрат загиблими
>ми вбиваємо в 3.5 разів більше росіян, аніж вони нас
>росія готує наступ з Білорусі
>росія випустила по Україні https://www.rbc.ua/rus/news/sirskiy-nazvav-skilki-raket-i-shahediv-vipustila-1768301930.html 13+ тис. ракет з 2022-го року
>Україна переходить до асиметричної стратегії
Ну, в принципі, все сходиться.