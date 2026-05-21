ЗСУ переходять від "війни на виснаження" до асиметричної стратегії, - Сирський

Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні Військового комітету ЄС на рівні головнокомандувачів (начальників генеральних штабів), під час якого поінформував про ситуацію на фронті та потреби української армії.

Про це Сирський повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Асиметрична стратегія

Так, Сирський зазначив, що на засіданні Військового комітету ЄС розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні, яка залишається складною. Водночас за підсумками як минулого року, так і цієї весни Збройні Сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей так званої "спеціальної воєнної операції".

"За умови обмежених ресурсів, для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику ми намагаємося перейти від "війни на виснаження" до асиметричної стратегії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати уражень по тилах росіян, у тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо", - розповів він.

Втрати РФ

За словами Сирського, значну частку втрат ворогу завдають підрозділи безпілотних систем в усіх трьох доменах - повітряному, сухопутному та морському.

Він зауважив, що середній показник знищення живої сили противника одним ударним екіпажем СБС за місяць становить 15 осіб.

Потреби Сил оборони

Також Головнокомандувач ЗСУ окреслив потреби Сил оборони в озброєннях, боєприпасах та військовій техніці. Як і раніше, це насамперед ППО, ПРО та ракети для цих систем. Адже окупаційні війська продовжують тероризувати населення прифронтових районів України щоденним застосуванням сотень ударних БпЛА.

Альянс дронів

Окремо Сирський наголосив на важливості започаткування Альянсу дронів України та ЄС. За його словами, ця амбітна ініціатива дозволить покращити спільні спроможності з виробництва безпілотних систем.

+7
"в усіх трьох доменах" .. сирський.рус, фьйодоров.нет, оманськагнида.біз

як там Ваші батьки на паРаші, сирок ?
21.05.2026 14:28 Відповісти
+6
тіхо тіхо..не треба так сирку анус зализувати - він же срати не зможе ..і не подякує ))
21.05.2026 14:52 Відповісти
+5
Намагаємось перейти від війни на виснаження до війни на виснаження з контратаками на якісь села.
21.05.2026 14:33 Відповісти
Як би ще хтось повикидала кацапську агентуру з ЗСУ…
21.05.2026 14:30 Відповісти
New York Times https://www.nytimes.com/2024/02/08/world/europe/ukraine-russia-war-oleksandr-syrsky.html згадує битву за Бахмут минулої зими з іншого ракурсу, зазначаючи, що коли вже було зрозуміло, що Україна програє цю битву, генерал Сирський наполягав, що рішення про захист Бахмута було правильним, бо росіяни втратили більше солдатів, ніж українці.

Проте коли Бахмут таки втратили, а в боях на нього полягли тисячі вояків, це не додало Сирському популярності серед рядових військових, а в армії за ним поширилося прізвисько "м'ясник".

А Politico навіть виносить це прізвисько у заголовок свого https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2024/02/08/zaluzhny-is-out-the-butcher-is-in-00140206 матеріалу - "Залужний пішов, "м'ясник" прийшов". Видання згадує успіх Сирського в обороні Києва та звільненні Харківщини, але зосереджується на Бахмуті, де генерал посилав вояків під вогонь "хвилю за хвилею" - "як у м'ясорубці", але, врешті, вагнерівці захопили місто.

Саме через цей та інші подібні накази Сирський є вкрай непопулярним у військах, твердить видання, посилаючись на власні джерела, які анонімно розповіли Politico, що крім прізвиська "м'ясник", генерала Сирського також називають "генерал 200".

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/************
21.05.2026 14:32 Відповісти
Ти шо... тут не можна таке писать.
Заре заклюють
21.05.2026 15:17 Відповісти
військові та їх сімї могли би вже давно скинутися на кілера для сирка, та і інших уродів
21.05.2026 15:39 Відповісти
асиметрично це що - мусорів на фронт пошлють ?
21.05.2026 14:33 Відповісти
21.05.2026 14:33 Відповісти
На бензоколонці не буде бензину.
21.05.2026 14:35 Відповісти
>життя людей в пріоритеті >нам треба посилювати мобілізацію
>людей на фронті не вистачає
>Україна мобілізовує ~30 тис. на місяць
>людей на фронті не вистачає
>станом на лютий 2026 року Зеленський озвучив 55 тис. втрат загиблими
>ми вбиваємо в 3.5 разів більше росіян, аніж вони нас
>росія готує наступ з Білорусі
>росія випустила по Україні https://www.rbc.ua/rus/news/sirskiy-nazvav-skilki-raket-i-shahediv-vipustila-1768301930.html 13+ тис. ракет з 2022-го року
>Україна переходить до асиметричної стратегії

Ну, в принципі, все сходиться.
21.05.2026 14:38 Відповісти
Знайти будь-яку логіку в діях та висловлюваннях хронічного наркомана, який давно страждає на цілий букет розладів особисті, та його очевидно тупих поплічників, даремна справа.
21.05.2026 15:16 Відповісти
тварожнікав, йди нхй.
21.05.2026 14:40 Відповісти
Звичайно що Сирський не ідеальний , але пошана йому що в цій важкій ситуації на фронті війська під його твердим керівництвом не втратили керованість і залишаються боєздатною силою .
21.05.2026 14:49 Відповісти
21.05.2026 14:52 Відповісти
подякує подоляк шекелями
21.05.2026 15:37 Відповісти
"Мнє кажецца што тезіс о твьордом кєрівництвє" нужно нєсколько усіліть".
21.05.2026 15:38 Відповісти
Типу,дотепер вів стратегію на виснаження рашки,ніби виснаження власних сил не буває.
21.05.2026 15:03 Відповісти
Асиметрично штурмувати посадки 50+?
21.05.2026 15:05 Відповісти
Тобто воно визнало, що Україна веде війну на виснаження.
21.05.2026 15:08 Відповісти
Асиметрична стратегія у розумінні тупого совкового "чобота" просирського та його придуркуватого командира-наркомана означає безглузде знищення українських військових шляхом проведення кривавих м'ясних штурмів-контрнаступів в кращих традиціях кацапського маршала жукова.
21.05.2026 15:12 Відповісти
Плану "Перемоги" від Зеленского нанюхався?
21.05.2026 15:18 Відповісти
М'ясні штурми вічно не можуть йти як і війна, що сирок буде робити після війни?
21.05.2026 15:31 Відповісти
буде всюди робити скалу(скелю)
21.05.2026 15:35 Відповісти
ЗСУ треба переходити від стратегії сирського до стратегії Залужного.
21.05.2026 15:43 Відповісти
Видать забористый употреблял
21.05.2026 16:04 Відповісти
 
 