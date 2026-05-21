ВСУ переходят от "войны на истощение" к асимметричной стратегии, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании Военного комитета ЕС на уровне главнокомандующих (начальников генеральных штабов), в ходе которого проинформировал о ситуации на фронте и потребностях украинской армии.

Об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Асимметричная стратегия

Так, Сырский отметил, что на заседании Военного комитета ЕС рассказал об оперативной ситуации на поле боя в Украине, которая остается сложной. В то же время, по итогам как прошлого года, так и этой весны Вооруженные Силы Украины не позволили противнику достичь стратегических целей так называемой "специальной военной операции".

"В условиях ограниченных ресурсов, для эффективного противостояния значительно более многочисленному противнику мы пытаемся перейти от "войны на истощение" к асимметричной стратегии. Наши главные задачи - остановить продвижение врага и эффективно контратаковать, наносить удары по тылам россиян, в том числе в глубине их территории, защищать наше небо", - рассказал он.

Читайте также: Сырский на заседании Совета Украина-НАТО: 5-й месяц подряд РФ теряет больше военных, чем мобилизует

Потери РФ

По словам Сырского, значительную долю потерь врагу наносят подразделения беспилотных систем во всех трех доменах - воздушном, сухопутном и морском.

Он отметил, что средний показатель уничтожения живой силы противника одним ударным экипажем БПС за месяц составляет 15 человек.

Читайте: Создание корпуса Сил беспилотных систем пока не планируется, - Сырский

Потребности Сил обороны

Также Главнокомандующий ВСУ обозначил потребности Сил обороны в вооружении, боеприпасах и военной технике. Как и ранее, это прежде всего ПВО, ПРО и ракеты для этих систем. Ведь оккупационные войска продолжают терроризировать население прифронтовых районов Украины ежедневным применением сотен ударных БПЛА.

Читайте: В ВСУ создадут три смены для ротации военных. У нас есть все условия для этого, - Сырский

Альянс дронов

Отдельно Сырский подчеркнул важность создания Альянса дронов Украины и ЕС. По его словам, эта амбициозная инициатива позволит улучшить совместные возможности по производству беспилотных систем.