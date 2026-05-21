РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9362 посетителя онлайн
Новости Ситуация на фронте
2 148 18

ВСУ переходят от "войны на истощение" к асимметричной стратегии, - Сырский

Сырский о стратегии ВСУ
Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании Военного комитета ЕС на уровне главнокомандующих (начальников генеральных штабов), в ходе которого проинформировал о ситуации на фронте и потребностях украинской армии.

Об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Асимметричная стратегия

Так, Сырский отметил, что на заседании Военного комитета ЕС рассказал об оперативной ситуации на поле боя в Украине, которая остается сложной. В то же время, по итогам как прошлого года, так и этой весны Вооруженные Силы Украины не позволили противнику достичь стратегических целей так называемой "специальной военной операции".

"В условиях ограниченных ресурсов, для эффективного противостояния значительно более многочисленному противнику мы пытаемся перейти от "войны на истощение" к асимметричной стратегии. Наши главные задачи - остановить продвижение врага и эффективно контратаковать, наносить удары по тылам россиян, в том числе в глубине их территории, защищать наше небо", - рассказал он.

Читайте также: Сырский на заседании Совета Украина-НАТО: 5-й месяц подряд РФ теряет больше военных, чем мобилизует

Потери РФ

По словам Сырского, значительную долю потерь врагу наносят подразделения беспилотных систем во всех трех доменах - воздушном, сухопутном и морском.

Он отметил, что средний показатель уничтожения живой силы противника одним ударным экипажем БПС за месяц составляет 15 человек.

Читайте: Создание корпуса Сил беспилотных систем пока не планируется, - Сырский

Потребности Сил обороны

Также Главнокомандующий ВСУ обозначил потребности Сил обороны в вооружении, боеприпасах и военной технике. Как и ранее, это прежде всего ПВО, ПРО и ракеты для этих систем. Ведь оккупационные войска продолжают терроризировать население прифронтовых районов Украины ежедневным применением сотен ударных БПЛА.

Читайте: В ВСУ создадут три смены для ротации военных. У нас есть все условия для этого, - Сырский

Альянс дронов

Отдельно Сырский подчеркнул важность создания Альянса дронов Украины и ЕС. По его словам, эта амбициозная инициатива позволит улучшить совместные возможности по производству беспилотных систем.

Автор: 

ВСУ (7698) Александр Сырский (913) война в Украине (8298)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
"в усіх трьох доменах" .. сирський.рус, фьйодоров.нет, оманськагнида.біз

як там Ваші батьки на паРаші, сирок ?
показать весь комментарий
21.05.2026 14:28 Ответить
+4
Намагаємось перейти від війни на виснаження до війни на виснаження з контратаками на якісь села.
показать весь комментарий
21.05.2026 14:33 Ответить
+4
тіхо тіхо..не треба так сирку анус зализувати - він же срати не зможе ..і не подякує ))
показать весь комментарий
21.05.2026 14:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"в усіх трьох доменах" .. сирський.рус, фьйодоров.нет, оманськагнида.біз

як там Ваші батьки на паРаші, сирок ?
показать весь комментарий
21.05.2026 14:28 Ответить
Як би ще хтось повикидала кацапську агентуру з ЗСУ…
показать весь комментарий
21.05.2026 14:30 Ответить
New York Times https://www.nytimes.com/2024/02/08/world/europe/ukraine-russia-war-oleksandr-syrsky.html згадує битву за Бахмут минулої зими з іншого ракурсу, зазначаючи, що коли вже було зрозуміло, що Україна програє цю битву, генерал Сирський наполягав, що рішення про захист Бахмута було правильним, бо росіяни втратили більше солдатів, ніж українці.

Проте коли Бахмут таки втратили, а в боях на нього полягли тисячі вояків, це не додало Сирському популярності серед рядових військових, а в армії за ним поширилося прізвисько "м'ясник".

А Politico навіть виносить це прізвисько у заголовок свого https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2024/02/08/zaluzhny-is-out-the-butcher-is-in-00140206 матеріалу - "Залужний пішов, "м'ясник" прийшов". Видання згадує успіх Сирського в обороні Києва та звільненні Харківщини, але зосереджується на Бахмуті, де генерал посилав вояків під вогонь "хвилю за хвилею" - "як у м'ясорубці", але, врешті, вагнерівці захопили місто.

Саме через цей та інші подібні накази Сирський є вкрай непопулярним у військах, твердить видання, посилаючись на власні джерела, які анонімно розповіли Politico, що крім прізвиська "м'ясник", генерала Сирського також називають "генерал 200".

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/************
показать весь комментарий
21.05.2026 14:32 Ответить
Ти шо... тут не можна таке писать.
Заре заклюють
показать весь комментарий
21.05.2026 15:17 Ответить
асиметрично це що - мусорів на фронт пошлють ?
показать весь комментарий
21.05.2026 14:33 Ответить
Намагаємось перейти від війни на виснаження до війни на виснаження з контратаками на якісь села.
показать весь комментарий
21.05.2026 14:33 Ответить
На бензоколонці не буде бензину.
показать весь комментарий
21.05.2026 14:35 Ответить
>життя людей в пріоритеті >нам треба посилювати мобілізацію
>людей на фронті не вистачає
>Україна мобілізовує ~30 тис. на місяць
>людей на фронті не вистачає
>станом на лютий 2026 року Зеленський озвучив 55 тис. втрат загиблими
>ми вбиваємо в 3.5 разів більше росіян, аніж вони нас
>росія готує наступ з Білорусі
>росія випустила по Україні https://www.rbc.ua/rus/news/sirskiy-nazvav-skilki-raket-i-shahediv-vipustila-1768301930.html 13+ тис. ракет з 2022-го року
>Україна переходить до асиметричної стратегії

Ну, в принципі, все сходиться.
показать весь комментарий
21.05.2026 14:38 Ответить
Знайти будь-яку логіку в діях та висловлюваннях хронічного наркомана, який давно страждає на цілий букет розладів особисті, та його очевидно тупих поплічників, даремна справа.
показать весь комментарий
21.05.2026 15:16 Ответить
тварожнікав, йди нхй.
показать весь комментарий
21.05.2026 14:40 Ответить
Звичайно що Сирський не ідеальний , але пошана йому що в цій важкій ситуації на фронті війська під його твердим керівництвом не втратили керованість і залишаються боєздатною силою .
показать весь комментарий
21.05.2026 14:49 Ответить
тіхо тіхо..не треба так сирку анус зализувати - він же срати не зможе ..і не подякує ))
показать весь комментарий
21.05.2026 14:52 Ответить
Типу,дотепер вів стратегію на виснаження рашки,ніби виснаження власних сил не буває.
показать весь комментарий
21.05.2026 15:03 Ответить
Асиметрично штурмувати посадки 50+?
показать весь комментарий
21.05.2026 15:05 Ответить
Тобто воно визнало, що Україна веде війну на виснаження.
показать весь комментарий
21.05.2026 15:08 Ответить
Асиметрична стратегія у розумінні тупого совкового "чобота" просирського та його придуркуватого командира-наркомана означає безглузде знищення українських військових шляхом проведення кривавих м'ясних штурмів-контрнаступів в кращих традиціях кацапського маршала жукова.
показать весь комментарий
21.05.2026 15:12 Ответить
Плану "Перемоги" від Зеленского нанюхався?
показать весь комментарий
21.05.2026 15:18 Ответить
 
 