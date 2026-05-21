ВСУ переходят от "войны на истощение" к асимметричной стратегии, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании Военного комитета ЕС на уровне главнокомандующих (начальников генеральных штабов), в ходе которого проинформировал о ситуации на фронте и потребностях украинской армии.
Об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Асимметричная стратегия
Так, Сырский отметил, что на заседании Военного комитета ЕС рассказал об оперативной ситуации на поле боя в Украине, которая остается сложной. В то же время, по итогам как прошлого года, так и этой весны Вооруженные Силы Украины не позволили противнику достичь стратегических целей так называемой "специальной военной операции".
"В условиях ограниченных ресурсов, для эффективного противостояния значительно более многочисленному противнику мы пытаемся перейти от "войны на истощение" к асимметричной стратегии. Наши главные задачи - остановить продвижение врага и эффективно контратаковать, наносить удары по тылам россиян, в том числе в глубине их территории, защищать наше небо", - рассказал он.
Потери РФ
По словам Сырского, значительную долю потерь врагу наносят подразделения беспилотных систем во всех трех доменах - воздушном, сухопутном и морском.
Он отметил, что средний показатель уничтожения живой силы противника одним ударным экипажем БПС за месяц составляет 15 человек.
Потребности Сил обороны
Также Главнокомандующий ВСУ обозначил потребности Сил обороны в вооружении, боеприпасах и военной технике. Как и ранее, это прежде всего ПВО, ПРО и ракеты для этих систем. Ведь оккупационные войска продолжают терроризировать население прифронтовых районов Украины ежедневным применением сотен ударных БПЛА.
Альянс дронов
Отдельно Сырский подчеркнул важность создания Альянса дронов Украины и ЕС. По его словам, эта амбициозная инициатива позволит улучшить совместные возможности по производству беспилотных систем.
Проте коли Бахмут таки втратили, а в боях на нього полягли тисячі вояків, це не додало Сирському популярності серед рядових військових, а в армії за ним поширилося прізвисько "м'ясник".
А Politico навіть виносить це прізвисько у заголовок свого https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2024/02/08/zaluzhny-is-out-the-butcher-is-in-00140206 матеріалу - "Залужний пішов, "м'ясник" прийшов". Видання згадує успіх Сирського в обороні Києва та звільненні Харківщини, але зосереджується на Бахмуті, де генерал посилав вояків під вогонь "хвилю за хвилею" - "як у м'ясорубці", але, врешті, вагнерівці захопили місто.
Саме через цей та інші подібні накази Сирський є вкрай непопулярним у військах, твердить видання, посилаючись на власні джерела, які анонімно розповіли Politico, що крім прізвиська "м'ясник", генерала Сирського також називають "генерал 200".
Заре заклюють
>людей на фронті не вистачає
>Україна мобілізовує ~30 тис. на місяць
>станом на лютий 2026 року Зеленський озвучив 55 тис. втрат загиблими
>ми вбиваємо в 3.5 разів більше росіян, аніж вони нас
>росія готує наступ з Білорусі
>росія випустила по Україні https://www.rbc.ua/rus/news/sirskiy-nazvav-skilki-raket-i-shahediv-vipustila-1768301930.html 13+ тис. ракет з 2022-го року
>Україна переходить до асиметричної стратегії
Ну, в принципі, все сходиться.