Зеленский заслушал доклад Сырского: В приграничной зоне Сумщины достигаем поставленных целей
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Отмечается, что Сырский доложил о применении дальнобойных дронов против российских нефтеперерабатывающих заводов и экспортных позиций.
"В частности, этой ночью Силы обороны Украины действовали в направлении НПЗ в Ярославле – это около 700 километров от нашей территории. Возвращаем войну домой, в Россию, и это вполне справедливо.
Были и удары по определенным целям на временно оккупированной территории Украины. Готовим также другие проявления наших дальнобойных санкций и мидлстрайков в ответ на российские удары по нашим городам и громадам", — рассказал Зеленский.
Также президент и главнокомандующий обсудили ситуацию на фронте.
"Да, с начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек. В частности, уничтожено – почти 86 тысяч человек, тяжелоранены – не менее 59 тысяч человек, в плен взято более 800 российских военнослужащих. В приграничной зоне Сумской области достигаем поставленных целей.
Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику оккупантов также на других направлениях. Особенно хочу поблагодарить за меткость операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые стоит отметить десантников и штурмовиков. Спасибо каждому украинскому подразделению, которое достигает результатов!" — подытожил глава государства.
Таке враження, що йде передвиборна агітація!...
Відмивання клоуна - чирикни щось про " династію"... Гни - ди!...
Ці двоє згідно плану зачищають Україну вже не тільки від українців, а взагалі від білих.
Цікаво, а які у них "цілі"? Бо по Сумах вчора били з артилерії, на околицях вже літають дрони на оптоволокні...
Ми бачили потужність на відосі від кацапів, коли їх дрон вільно пролітає на підстанцію, на якій проводяться роботи по будівлі укриття для трансформатора, зупиняється, роздивляється трансформатор і б'є по ньому (Сумська область). І це на 12-тому році війни і 8-му році керівництва Найтотужнішого Лідора світу. Саме елементарне, як на мій погляд, поставити антидронносу сітку. Але цього не зробили і дали ворогу знищити дорогий і необхідний для генерації транформатор. На це подивляться партнери, які допомагають нам грошима і обладнанням і подумають, варто нам давати це чи ні, відриваючи зі своєї економіки. Як не вкрадуть міндічі - то знищить ворог із-за некомпетиентностиі і бездії влади.
