Зеленский заслушал доклад Сырского: В приграничной зоне Сумщины достигаем поставленных целей

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Отмечается, что Сырский доложил о применении дальнобойных дронов против российских нефтеперерабатывающих заводов и экспортных позиций.

"В частности, этой ночью Силы обороны Украины действовали в направлении НПЗ в Ярославле – это около 700 километров от нашей территории. Возвращаем войну домой, в Россию, и это вполне справедливо.



Были и удары по определенным целям на временно оккупированной территории Украины. Готовим также другие проявления наших дальнобойных санкций и мидлстрайков в ответ на российские удары по нашим городам и громадам", — рассказал Зеленский.

Также президент и главнокомандующий обсудили ситуацию на фронте.

"Да, с начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек. В частности, уничтожено – почти 86 тысяч человек, тяжелоранены – не менее 59 тысяч человек, в плен взято более 800 российских военнослужащих. В приграничной зоне Сумской области достигаем поставленных целей.

Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику оккупантов также на других направлениях. Особенно хочу поблагодарить за меткость операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые стоит отметить десантников и штурмовиков. Спасибо каждому украинскому подразделению, которое достигает результатов!" — подытожил глава государства.

