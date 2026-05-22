Зеленский заслушал доклад Сырского: В приграничной зоне Сумщины достигаем поставленных целей

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Отмечается, что Сырский доложил о применении дальнобойных дронов против российских нефтеперерабатывающих заводов и экспортных позиций.

"В частности, этой ночью Силы обороны Украины действовали в направлении НПЗ в Ярославле – это около 700 километров от нашей территории. Возвращаем войну домой, в Россию, и это вполне справедливо.

Были и удары по определенным целям на временно оккупированной территории Украины. Готовим также другие проявления наших дальнобойных санкций и мидлстрайков в ответ на российские удары по нашим городам и громадам", — рассказал Зеленский.

Также президент и главнокомандующий обсудили ситуацию на фронте.

"Да, с начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек. В частности, уничтожено – почти 86 тысяч человек, тяжелоранены – не менее 59 тысяч человек, в плен взято более 800 российских военнослужащих. В приграничной зоне Сумской области достигаем поставленных целей.

Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику оккупантов также на других направлениях. Особенно хочу поблагодарить за меткость операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые стоит отметить десантников и штурмовиков. Спасибо каждому украинскому подразделению, которое достигает результатов!" — подытожил глава государства.

Топ комментарии
" Вдаримо по ворогах " ширшавим язиком плаката!..."
Таке враження, що йде передвиборна агітація!...
Відмивання клоуна - чирикни щось про " династію"... Гни - ди!...
22.05.2026 11:16 Ответить
Сумщини, ссирський *****!
22.05.2026 11:15 Ответить
Нехай оприлюднить інформацію про ситуацію навколо Покровська спочатку, а потім бахвалиться який він герой!
22.05.2026 11:16 Ответить
Нехай оприлюднить інформацію про ситуацію навколо Покровська спочатку, а потім бахвалиться який він герой!
22.05.2026 11:16 Ответить
То кацапи після твоєї курської авантюри досягають на Сумщині "визачених цілей "
22.05.2026 11:20 Ответить
Ссумщина не такий важливий напрямок Там на самому кордоні кілька розбитих сіл постійно переходять з рук в руки. А от які успіхи Ссирського на дніпропетровщині і ззапоріжжі. Війна залежить в чиїх руках буде Краматорськ, Енергодар і сухопутний коридор на крим
22.05.2026 11:20 Ответить
ответ знают все, кроме сцырского
22.05.2026 12:15 Ответить
Язиком чесати - не рови копати !!! Хто пояснить це дебілам?
22.05.2026 11:20 Ответить
З цим чотириразовим планувальником операцій дивно що ми всю Україну ще не втратили.
22.05.2026 11:24 Ответить
Не дивно, бо це і не планувалося.
Ці двоє згідно плану зачищають Україну вже не тільки від українців, а взагалі від білих.
22.05.2026 12:29 Ответить
Зеля розвив імітацію бурхливої діяльність на всіх напрямках. Димова завіса справи по "Династії". Сцить сцикло.
22.05.2026 11:26 Ответить
У прикордонні Сумської області досягаємо визначених цілей.

Цікаво, а які у них "цілі"? Бо по Сумах вчора били з артилерії, на околицях вже літають дрони на оптоволокні...
22.05.2026 11:29 Ответить
ну мабуть це і є цілі для Оманської Гниди та руснявого сирка з батьками на паРаші
22.05.2026 11:31 Ответить
Сумщина в безпеці, дякуючи потужній курській операції
22.05.2026 11:32 Ответить
зрадник заслухав зрадника.
22.05.2026 11:37 Ответить
Схоже на карту цей мудак не дивився.
22.05.2026 11:37 Ответить
22.05.2026 11:39 Ответить
Іуда антиукраїнська
22.05.2026 12:35 Ответить
Дехто з тих місць каже, що захисту там вже немає. Похеріли те, що збудував Наєв. Але "віримо" президенту.
22.05.2026 11:41 Ответить
Один "спеціаліст" розповів іншому "спеціаліст" про те в чому вони обидва не розуміються
22.05.2026 11:42 Ответить
Потужне балобольство. В Сумах вчора було "весело" - арта, дрони на волокні, молнії і все що завгодно. Які цілі досягнуті? Ким?
22.05.2026 11:52 Ответить
Це якось пов'язано з Ольгою Сумською🤔😸❓
22.05.2026 11:54 Ответить
Буде ще один "потужний контрнаступ" : щоб менше незручних додому повернулось
22.05.2026 11:58 Ответить
Скоріш за все, але тепер буде "брянська операція". Типу для "захисту" Чернігова чи Києва
22.05.2026 12:04 Ответить
Цікаво, шо змог зрозуміти з доповіді генерала, який навчався 4 роки в виші, на різних курсах та академіях, все життя ьув в Армії і має практичний досвід керіаництва Армією, мудаковатий та поцоватий цап-брехло, який має за пличами середню школу та досвід імітації гри членом на роялб?
22.05.2026 12:07 Ответить
как дела в курской области? кто в покровске и миргороде?
22.05.2026 12:14 Ответить
Як потужно - "заслухав доповідь головкома"! І що?
Ми бачили потужність на відосі від кацапів, коли їх дрон вільно пролітає на підстанцію, на якій проводяться роботи по будівлі укриття для трансформатора, зупиняється, роздивляється трансформатор і б'є по ньому (Сумська область). І це на 12-тому році війни і 8-му році керівництва Найтотужнішого Лідора світу. Саме елементарне, як на мій погляд, поставити антидронносу сітку. Але цього не зробили і дали ворогу знищити дорогий і необхідний для генерації транформатор. На це подивляться партнери, які допомагають нам грошима і обладнанням і подумають, варто нам давати це чи ні, відриваючи зі своєї економіки. Як не вкрадуть міндічі - то знищить ворог із-за некомпетиентностиі і бездії влади.
22.05.2026 12:23 Ответить
Біба і Боба - два довпойопа найвеличніших воєначальників **********!
22.05.2026 12:24 Ответить
 
 