Зеленский о наступлении РФ: Разведка Украины изучила все вероятные сценарии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проанализировала все вероятные сценарии и направления возможного наступления российской армии.

Об этом он сказал на встрече с руководителями громад Киевской и Черниговской областей, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Защита севера

По словам Зеленского, оборонные структуры располагают полной информацией о намерениях оккупантов.

"Наши разведки изучили все возможные сценарии, все направления... Я думаю, мы предвидим даже те, которые враг даже не видит", - заверил президент.

Глава государства подчеркнул, что главная цель укрепления северной границы — дать людям уверенность в безопасности и продемонстрировать агрессору тщетность любых попыток штурма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил усилить ПВО и защиту от дронов на севере Украины

По его словам, на границах создаются капитальные оборонительные сооружения.

"И даже если враг рассматривает потенциальные шаги, он будет видеть, какие здесь силы, я думаю, что желание будет отпадать. Безусловно, есть фортификационные сооружения, есть дополнительное усиление, это говорит о дополнительных финансовых возможностях. На это также нужно рассчитывать не в последний момент", — отметил Зеленский.

Он отдельно подчеркнул, что Украина больше не может позволить себе "даже процента повторения тех рисков, которые были в феврале 2022 года".

Читайте также: Руководство Беларуси должно быть в тонусе и чувствовать, что за агрессию против Украины будут последствия, - Зеленский

Что предшествовало?