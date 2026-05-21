Зеленский о наступлении РФ: Разведка Украины изучила все вероятные сценарии
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проанализировала все вероятные сценарии и направления возможного наступления российской армии.
Об этом он сказал на встрече с руководителями громад Киевской и Черниговской областей, передает Цензор.НЕТ.
Защита севера
По словам Зеленского, оборонные структуры располагают полной информацией о намерениях оккупантов.
"Наши разведки изучили все возможные сценарии, все направления... Я думаю, мы предвидим даже те, которые враг даже не видит", - заверил президент.
Глава государства подчеркнул, что главная цель укрепления северной границы — дать людям уверенность в безопасности и продемонстрировать агрессору тщетность любых попыток штурма.
По его словам, на границах создаются капитальные оборонительные сооружения.
"И даже если враг рассматривает потенциальные шаги, он будет видеть, какие здесь силы, я думаю, что желание будет отпадать. Безусловно, есть фортификационные сооружения, есть дополнительное усиление, это говорит о дополнительных финансовых возможностях. На это также нужно рассчитывать не в последний момент", — отметил Зеленский.
Он отдельно подчеркнул, что Украина больше не может позволить себе "даже процента повторения тех рисков, которые были в феврале 2022 года".
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что Россия всеми силами пытается глубже втянуть Беларусь в полномасштабную войну. В частности, речь шла о рисках подготовки новой атаки с белорусской территории на северные регионы Украины или на одну из стран НАТО.
- Он заявил об усилении защиты границы с севера Украины из-за угроз со стороны Брянской области РФ и Беларуси. На данный момент есть финансирование для всех оборонительных мероприятий на Черниговско-Киевском направлении.
А які ризики були в лютому 22?
Ризик підгорілого шашличка в травні? чи ризик недобудови R1?🤡