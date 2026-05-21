Новости Ситуация на севере Украины Российские оккупанты готовят новое наступление
Зеленский о наступлении РФ: Разведка Украины изучила все вероятные сценарии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проанализировала все вероятные сценарии и направления возможного наступления российской армии.

Об этом он сказал на встрече с руководителями громад Киевской и Черниговской областей, передает Цензор.НЕТ.

Защита севера

По словам Зеленского, оборонные структуры располагают полной информацией о намерениях оккупантов.

"Наши разведки изучили все возможные сценарии, все направления... Я думаю, мы предвидим даже те, которые враг даже не видит", - заверил президент.

Глава государства подчеркнул, что главная цель укрепления северной границы — дать людям уверенность в безопасности и продемонстрировать агрессору тщетность любых попыток штурма.

По его словам, на границах создаются капитальные оборонительные сооружения. 

"И даже если враг рассматривает потенциальные шаги, он будет видеть, какие здесь силы, я думаю, что желание будет отпадать. Безусловно, есть фортификационные сооружения, есть дополнительное усиление, это говорит о дополнительных финансовых возможностях. На это также нужно рассчитывать не в последний момент", — отметил Зеленский.

Он отдельно подчеркнул, что Украина больше не может позволить себе "даже процента повторения тех рисков, которые были в феврале 2022 года".

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что Россия всеми силами пытается глубже втянуть Беларусь в полномасштабную войну. В частности, речь шла о рисках подготовки новой атаки с белорусской территории на северные регионы Украины или на одну из стран НАТО.
  • Он заявил об усилении защиты границы с севера Украины из-за угроз со стороны Брянской области РФ и Беларуси. На данный момент есть финансирование для всех оборонительных мероприятий на Черниговско-Киевском направлении.

Зеленский Владимир наступление война в Украине
Топ комментарии
21.05.2026 23:43 Ответить
"Я думаю, передбачаємо навіть ті, які ворог навіть не бачить"

в Zельону ОПу нові поставки коки ))
Чому Україна не вчила всі можливі сценарії за півроку до повномасштабного вторгення? Оцей крик з усіх щілин свідчить про : Буде якийсь неймовірний компромат на вовачку, і йде максимальне забивання єфіру.
Українські генерали, які радили Зеленському в 2022 році виявились ідіотами, і смішно думати що сьогодні Зеленському радять більш розумні генерали.
Достатньо подивитись на втрату Покровська та Мирнограду, щоб зрозуміти якість українських генералів, які не радять Зеленському мобілізовувати молодь! Зеланський в полоні ідіотів яких він сам і призначів!
Нададуть ворогу карти звідки вигідніше буде наступати
Він окремо акцентував, що Україна більше не може дозволити собі "навіть відсотка повторення тих ризиків, які були у лютому 2022 року"

А які ризики були в лютому 22?
Ризик підгорілого шашличка в травні? чи ризик недобудови R1?🤡
тобто в 2022 році могла собі дозволити .. травневі шашлики... то сьо
розвідка дєрьмака, довела своєму старшому брату всі доведені зєлі ймовірні сценарії, ще до їх йому доведення )))
Невже ще буде щось таке, що ми про нього ще не знаємо??!?!
ZЛН ПНХ
Все збс... Шашлики...
Чому так легко розмінували чонгар? Так легко сдали кацапам заєс, Єнергодар, Маріуполь , Нову Каховку? А зараз верещить, що нападуть, нападуть! Де твоя завзятість була восени 2021 року, коли США криком кричали що масштабне вторгення може відбутися? США до речі завжди точно передбачали, у них потужня розвідка.
