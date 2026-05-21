Зеленський про наступ РФ: Розвідка України вивчила всі ймовірні сценарії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російської армії.

Про це він сказав на зустрічі з керівниками громад Київщини та Чернігівщини, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Захист півночі

За словами Зеленського, оборонні структури володіють повною інформацією про наміри окупантів.

"Наші розвідки вивчили усі імовірні сценарії, які можуть бути, усі напрямки… Я думаю, передбачаємо навіть ті, які ворог навіть не бачить", - запевнив президент.

Глава держави наголосив, що головна мета посилення північного кордону — дати людям впевненість у безпеці та продемонструвати агресору марність будь-яких спроб штурму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив посилити ППО та захист від дронів на півночі України

За його словами, на кордонах створюються капітальні оборонні споруди.

"І навіть якщо ворог розглядає потенційні кроки, він буде бачити, які тут сили, я думаю, що бажання буде відпадати. Безумовно, є фортифікаційні споруди, є додаткове посилення, це говорить про додаткові фінансові спроможності. На це також потрібно розраховувати не в останню мить", - зазначив Зеленський.

Він окремо акцентував, що Україна більше не може дозволити собі "навіть відсотка повторення тих ризиків, які були у лютому 2022 року".

Читайте також: Керівництво Білорусі має бути в тонусі й відчувати, що за агресію проти України будуть наслідки, - Зеленський

Що передувало?