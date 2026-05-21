Зеленський про наступ РФ: Розвідка України вивчила всі ймовірні сценарії

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російської армії.

Про це він сказав на зустрічі з керівниками громад Київщини та Чернігівщини, передає Цензор.НЕТ.

Захист півночі

За словами Зеленського, оборонні структури володіють повною інформацією про наміри окупантів.

"Наші розвідки вивчили усі імовірні сценарії, які можуть бути, усі напрямки… Я думаю, передбачаємо навіть ті, які ворог навіть не бачить", - запевнив президент.

Глава держави наголосив, що головна мета посилення північного кордону — дати людям впевненість у безпеці та продемонструвати агресору марність будь-яких спроб штурму.

За його словами, на кордонах створюються капітальні оборонні споруди. 

"І навіть якщо ворог розглядає потенційні кроки, він буде бачити, які тут сили, я думаю, що бажання буде відпадати. Безумовно, є фортифікаційні споруди, є додаткове посилення, це говорить про додаткові фінансові спроможності. На це також потрібно розраховувати не в останню мить", - зазначив Зеленський.

Він окремо акцентував, що Україна більше не може дозволити собі "навіть відсотка повторення тих ризиків, які були у лютому 2022 року".

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово попереджав, що Росія всіма силами намагається глибше втягнути Білорусь у повномасштабну війну. Зокрема, йшлося про ризики підготовки нової атаки з білоруської території на північні регіони України або на одну з країн НАТО.
  • Він заявив про посилення захисту кордону з півночі України через загрози з Брянської області РФ та Білорусі. Наразі є фінансування для усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку.

21.05.2026 23:43
"Я думаю, передбачаємо навіть ті, які ворог навіть не бачить"

21.05.2026 23:43
21.05.2026 23:44
Він окремо акцентував, що Україна більше не може дозволити собі "навіть відсотка повторення тих ризиків, які були у лютому 2022 року"

А які ризики були в лютому 22?
21.05.2026 23:45
21.05.2026 23:58
21.05.2026 23:45
21.05.2026 23:46
21.05.2026 23:55
22.05.2026 00:12
