Через російські атаки на Херсонщині за минулу добу загинула 1 людина, ще 20 поранені, - ОВА

Минулої доби російські війська атакували Херсонщину дронами, авіацією та артилерією. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще 20 дістали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Херсонська ОВА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під ударами – Херсон і десятки населених пунктів

За даними ОВА, під ворожим вогнем перебували Антонівка, Садове, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Приозерне, Молодецьке, Кізомис, Токарівка, Клапая, Понятівка, Берислав, Костирка, Дудчани, Раківка, Українка, Томарине, Новорайськ, Степне, Високе, Качкарівка, Миколаївка, Монастирське, Новокаїри, Новоолександрівка, Саблуківка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено 8 приватних будинків, церкву та приватні автомобілі.

Читайте: Понад 40 населених пунктів Херсонщини обстріляла РФ за добу, вранці у Раківці атакували молоковоз - двоє поранених

Нові атаки по цивільних

Вранці 23 травня росіяни атакували з дрона цивільну автівку у Центральному районі Херсона. 62-річний водій дістав контузію, осколкові поранення обличчя, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також до лікарні звернулася 79-річна мешканка Зеленівки, яка постраждала внаслідок атаки російського БпЛА 18 травня. У неї діагностували мінно-вибухову травму та контузію.

Евакуація з громад області

Зі звільнених громад Херсонщини минулої доби евакуювали 4 людини. В ОВА закликають жителів небезпечних районів не ігнорувати можливість виїзду, оскільки російські війська продовжують системно атакувати цивільну інфраструктуру та транспорт.

Що передувало

Під ударом 18 населених пунктів Харківщини, загинули троє людей, постраждали – п’ятеро. Пошкоджено десятки будинків, авто та інфраструктуру.

Майже 100 обстрілів Сумщини за добу: 12 поранених та масштабні руйнування.

Вночі ворог атакував три райони Дніпропетровщини: є пошкодження та постраждалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованих Олешках може залишатися до 2 тисяч жителів, зокрема 47 дітей, люди голодують, - МВА