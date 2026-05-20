Понад 40 населених пунктів Херсонщини обстріляла РФ за добу, вранці у Раківці атакували молоковоз - двоє поранених

Минулої доби російські війська масовано обстрілювали Херсонську область з артилерії, авіації та дронів. Під ударами опинилися понад 40 населених пунктів, унаслідок атак поранено щонайменше дев’ятьох людей, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Широка Балка, Антонівка, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Кізомис, Новодмитрівка, Зорівка, Розлив, Паришеве, Дніпровське, Гаврилівка, Дудчани, Зеленівка, Зимівник, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Комишани, Кучерське, Миколаївка, Микільське, Миролюбівка, Надіївка, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Новорайськ, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Раківка, Садове, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Тягинка, Українка, Федорівка, Червоне та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 11 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, заклад культури та приватні автомобілі.

Поранені на Херсонщині

Через російську агресію 9 людей дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 11 людей.

Атака з дрона молоковоза у селі Раківка

Херсонська обласна військова адміністрація повідомляє у телеграмі, що орієнтовно о 07:00 росіяни атакували з дрона молоковоз у селі Раківка Бериславської громади.

Під удар потрапили двоє 58-річних чоловіків, які стояли поруч з машиною. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, в одного з них – ще й уламкове поранення ноги.

Бригада "швидкої" доставила постраждалих до лікарні для надання меддопомоги. Їх стан оцінюють як середнього ступеня тяжкості.

