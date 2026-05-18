На Херсонщині через ворожі обстріли одна людина загинула, 9 дістали поранення

Упродовж минулої доби російські окупанти завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Вірівка, Раківка, Берислав, Костирка, Інгулець, Зеленівка, Інгулівка, Понятівка, Микільське, Федорівка, Дар'ївка, Антонівка, Велетенське, Дніпровське, Зміївка, Іванівка, Качкарівка, Комишани, Михайлівка, Наддніпрянське, Новокаїри, Новорайськ, Садове, Томарине, Софіївка, Високе, Білозерка, Ромашкове, Янтарне, Розлив, Зорівка, Надіївка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Веселе та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків.Також окупанти понівечили магазин, автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула, 9 - дістали поранення.

Читайте: Одна людина загинула та ще вісім зазнали поранень через російські обстріли Херсонщини