На Херсонщине в результате вражеских обстрелов 1 человек погиб, еще 9 получили ранения

За прошедшие сутки российские оккупанты наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Веровка, Раковка, Берислав, Костырка, Ингулец, Зеленовка, Ингуловка, Понятовка, Никольское, Федоровка, Дарьевка, Антоновка, Велетенское, Днепровское, Змиевка, Ивановка, Качкаревка, Камышаны, Михайловка, Надднепрянское, Новокаиры, Новорайск, Садовое, Томарино, Софиевка, Высокое, Белозерка, Ромашково, Янтарное, Разлив, Зоревка, Надиевка, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Веселое и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 15 частных домов. Также оккупанты разгромили магазин, автобус и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 получили ранения.

