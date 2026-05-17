Один человек погиб и еще восемь получили ранения вследствие российских обстрелов Херсонщины

В течение дня в воскресенье, 17 мая, вследствие российских атак в Херсонской области один человек погиб, восемь получили травмы.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атак

По данным следствия, российская оккупационная армия обстреливала населенные пункты Херсонщины артиллерийским, минометным оружием и различными типами БПЛА.

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что вследствие российской агрессии один человек погиб, восемь получили травмы.

В частности, утром в селе Ингулец оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на частный дом – погиб 36-летний мужчина.

В течение дня враг атаковал с помощью БПЛА Херсон, Комишаны, Зеленовку и Надднепрянское. В этих населенных пунктах пострадали восемь мирных жителей.

Кроме того, повреждены частные дома, административное здание, магазин, рейсовый автобус и легковой автотранспорт.

Начато расследование

Начато досудебное расследование по фактам совершения россиянами военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

