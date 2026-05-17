Один человек погиб и еще восемь получили ранения вследствие российских обстрелов Херсонщины

В течение дня в воскресенье, 17 мая, вследствие российских атак в Херсонской области один человек погиб, восемь получили травмы.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, российская оккупационная армия обстреливала населенные пункты Херсонщины артиллерийским, минометным оружием и различными типами БПЛА.

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что вследствие российской агрессии один человек погиб, восемь получили травмы.

В частности, утром в селе Ингулец оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на частный дом – погиб 36-летний мужчина.

В течение дня враг атаковал с помощью БПЛА Херсон, Комишаны, Зеленовку и Надднепрянское. В этих населенных пунктах пострадали восемь мирных жителей.

Кроме того, повреждены частные дома, административное здание, магазин, рейсовый автобус и легковой автотранспорт.

Начато расследование

Начато досудебное расследование по фактам совершения россиянами военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

