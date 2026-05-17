С утра россияне ранили шесть человек на Херсонщине

Обстрелы Херсонской области

В течение дня российские войска наносят удары по Херсону и населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Херсону

Так, ориентировочно в 08:00 и 10:30 россияне атаковали с дронов Корабельный район Херсона.

  • Под удар попал 63-летний мужчина. Он получил взрывную травму, осколочные ранения головы и туловища.
  • Также в результате удара БПЛА ранения получил 70-летний мужчина. У него — взрывная и закрытая черепно-мозговые травмы, а также осколочные повреждения головы и конечностей.

Отмечается, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

Атаки РФ на область

В результате вражеского удара пострадал 69-летний мужчина. Он получил взрывную травму и осколочные ранения ноги. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

  • Примерно в 13:00 россияне нанесли удар с БПЛА по Зеленовке.

В результате атаки вражеского дрона ранения получил 43-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения нижних конечностей и грудной клетки. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу в состоянии средней тяжести.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате российского удара дронов по Зеленовке возросло до трех.

В больницу обратились 33-летний мужчина, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и ног, а также 32-летняя женщина, у которой диагностировали минно-взрывную травму и осколочное повреждение ноги.

Медики проводят дополнительное обследование и оказывают им необходимую помощь.

