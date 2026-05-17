Удар РФ по Херсону: раненая девушка умерла в больнице

В больнице умерла девушка, которая вчера попала под российский обстрел в центре Херсона.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Она была в тяжелом состоянии

По данным ОГА, медики до последнего боролись за жизнь 22-летней жительницы Херсона, но травмы оказались смертельными.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по Херсону, погиб мужчина, два человека в тяжелом состоянии.

Земля пухом, дитині... Цікаво - кацапи досі думають, що їх українці "любить" зобовязані?...
17.05.2026 08:50 Ответить
Ну..мєндель з Херсонщини і шо?(((
17.05.2026 08:51 Ответить
А Мендель - українка? і, взагалі, я про кацапів мову вів...
17.05.2026 09:05 Ответить
А хто вважається українцем в Україні?Мій син родився 2000,в свідоцтві строка про національність відсутня.Писав в місцеву "Галичину".Опублікували і поспівчували,й пояснили ,що в нас тепер все поновому,і українці це усі...Кацапкою вона себе позиціонує,але ....почитайте біографію.
17.05.2026 11:54 Ответить
Коли гинуть молоді це вдвічі гірше... Співчуття рідним...
17.05.2026 09:03 Ответить
 
 