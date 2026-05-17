Удар РФ по Херсону: раненая девушка умерла в больнице
В больнице умерла девушка, которая вчера попала под российский обстрел в центре Херсона.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Она была в тяжелом состоянии
По данным ОГА, медики до последнего боролись за жизнь 22-летней жительницы Херсона, но травмы оказались смертельными.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по Херсону, погиб мужчина, два человека в тяжелом состоянии.
