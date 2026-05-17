Удар РФ по Херсону: раненая девушка умерла в больнице

В больнице умерла девушка, которая вчера попала под российский обстрел в центре Херсона.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Она была в тяжелом состоянии

По данным ОГА, медики до последнего боролись за жизнь 22-летней жительницы Херсона, но травмы оказались смертельными.

Читайте также: Один человек погиб и 10 получили травмы, в том числе подросток, в результате российских атак на Херсон

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по Херсону, погиб мужчина, два человека в тяжелом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН отреагировали на удары по гумконвою организации на Херсонщине: Генсек обеспокоен