Один человек погиб и 10 - ранены, в том числе - подросток, в результате российских атак на Херсон
Сегодня, 16 мая 2026 года, российская армия обстреляла Херсонскую область из артиллерии, минометов и с помощью дронов различных типов, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы вражеских атак
Так, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, 10 получили травмы.
Сообщается, что в результате вражеского артиллерийского удара, произошедшего в Херсоне, погиб гражданский мужчина, который находился на улице.
От последствий артиллерийских обстрелов и атак с помощью дронов, которые продолжались в областном центре в течение дня, пострадали 10 мирных жителей. Среди них – 15-летний юноша.
Повреждения
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, складское помещение, легковой автотранспорт.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль