Один человек погиб и 10 - ранены, в том числе - подросток, в результате российских атак на Херсон

Сегодня, 16 мая 2026 года, российская армия обстреляла Херсонскую область из артиллерии, минометов и с помощью дронов различных типов, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы вражеских атак

Так, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, 10 получили травмы.

Сообщается, что в результате вражеского артиллерийского удара, произошедшего в Херсоне, погиб гражданский мужчина, который находился на улице.

От последствий артиллерийских обстрелов и атак с помощью дронов, которые продолжались в областном центре в течение дня, пострадали 10 мирных жителей. Среди них – 15-летний юноша.

Повреждения

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, складское помещение, легковой автотранспорт.

