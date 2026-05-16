Одна людина загинула і 10 - травмовані, зокрема підліток, через російські атаки на Херсон

Сьогодні, 16 травня 2026 року, російська армія атакувала Херсонську область артилерією, мінометною зброєю та дронами різного типу, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Жертви ворожих атак

Так, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула,10 - дістали травми.

Повідомляється, що через ворожий артилерійський удар, що стався у Херсоні, загинув цивільний чоловік, який перебував на вулиці.

Від наслідків артилерійських обстрілів та атак за допомогою дронів, що тривали в обласному центрі впродовж дня, постраждало 10 мирних жителів. Серед них – 15-річний хлопець.

Пошкодження

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складське приміщення, легковий автотранспорт.

