Рашисти вдарили по Херсону: загинув чоловік, дві людини у важкому стані

Сьогодні опівдні російські терористи вчергове обстріляли середмістя Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Є жертви

Як зазначається, цей ворожий удар обірвав життя чоловіка, особу якого наразі встановлюють.

Також до лікарні у тяжкому стані доставили 35-річного херсонця та 22-річну дівчину. Медики роблять все можливе, аби врятувати поранених.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.