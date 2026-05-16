Рашисти вдарили по Херсону: загинув чоловік, дві людини у важкому стані
Сьогодні опівдні російські терористи вчергове обстріляли середмістя Херсона.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви
Як зазначається, цей ворожий удар обірвав життя чоловіка, особу якого наразі встановлюють.
Також до лікарні у тяжкому стані доставили 35-річного херсонця та 22-річну дівчину. Медики роблять все можливе, аби врятувати поранених.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
