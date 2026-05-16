УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8915 відвідувачів онлайн
Новини Удари РФ по Херсону
310 1

Рашисти вдарили по Херсону: загинув чоловік, дві людини у важкому стані

Обстріл Херсона 12 травня

Сьогодні опівдні російські терористи вчергове обстріляли середмістя Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є жертви

Як зазначається, цей ворожий удар обірвав життя чоловіка, особу якого наразі встановлюють. 

Також до лікарні у тяжкому стані доставили 35-річного херсонця та 22-річну дівчину. Медики роблять все можливе, аби врятувати поранених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували дронами автобус у Херсоні. За добу - одна людина загинула, 23 - поранено

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Автор: 

обстріл (33976) Херсон (3849) Херсонська область (6658) Херсонський район (873)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свідомий геноцид рашиських варварів проти українського народу ,чому немає відповіді по логістиці ворога в Донецьку ,Луганську ,Севастополю ітд ? таке враження що ніхто не захищає жителів прифронтових територій від рашиських обстрілів ,ворог розуміє тільки силу.
показати весь коментар
16.05.2026 14:47 Відповісти
 
 