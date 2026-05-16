Рашисты нанесли удар по Херсону: погиб мужчина, два человека в тяжелом состоянии

Сегодня в полдень российские террористы в очередной раз обстреляли центр Херсона.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы

Как отмечается, этот вражеский удар унес жизнь мужчины, личность которого в настоящее время устанавливают.

Также в больницу в тяжелом состоянии доставили 35-летнего жителя Херсона и 22-летнюю девушку. Медики делают все возможное, чтобы спасти раненых.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.