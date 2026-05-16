РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8229 посетителей онлайн
Новости Удары РФ по Херсону
261 1

Рашисты нанесли удар по Херсону: погиб мужчина, два человека в тяжелом состоянии

Обстрел Херсона 12 мая

Сегодня в полдень российские террористы в очередной раз обстреляли центр Херсона.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть жертвы

Как отмечается, этот вражеский удар унес жизнь мужчины, личность которого в настоящее время устанавливают. 

Также в больницу в тяжелом состоянии доставили 35-летнего жителя Херсона и 22-летнюю девушку. Медики делают все возможное, чтобы спасти раненых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали дронами автобус в Херсоне. За сутки - один человек погиб, 23 - ранены

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Автор: 

обстрел (32618) Херсон (3305) Херсонская область (5671) Херсонский район (862)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свідомий геноцид рашиських варварів проти українського народу ,чому немає відповіді по логістиці ворога в Донецьку ,Луганську ,Севастополю ітд ? таке враження що ніхто не захищає жителів прифронтових територій від рашиських обстрілів ,ворог розуміє тільки силу.
показать весь комментарий
16.05.2026 14:47 Ответить
 
 