Рашисты нанесли удар по Херсону: погиб мужчина, два человека в тяжелом состоянии
Сегодня в полдень российские террористы в очередной раз обстреляли центр Херсона.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
Как отмечается, этот вражеский удар унес жизнь мужчины, личность которого в настоящее время устанавливают.
Также в больницу в тяжелом состоянии доставили 35-летнего жителя Херсона и 22-летнюю девушку. Медики делают все возможное, чтобы спасти раненых.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
