В ООН отреагировали на удары по гумконвою организации на Херсонщине: Генсек обеспокоен

Генеральный секретарь ООН обеспокоен тем, что 14 мая в Херсоне дважды подвергся нападению автомобиль Организации, участвовавший в межведомственной гуманитарной миссии.

"Генеральный секретарь обеспокоен тем, что 14 мая в Херсоне, Украина, дважды был атакован автомобиль Организации Объединенных Наций. Автомобиль с четко обозначенными знаками был частью межведомственной гуманитарной миссии, возглавляемой Управлением по координации гуманитарных вопросов, о которой стороны были уведомлены заранее", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ООН работает над установлением всех фактов, связанных с этим инцидентом.

"Генеральный секретарь еще раз подчеркивает, что международное право, в частности международное гуманитарное право, должно неукоснительно соблюдаться. Гражданское население и гражданские объекты, в частности персонал гуманитарных служб и объекты, используемые для проведения гуманитарных операций, должны неукоснительно уважаться и защищаться", - отмечается в заявлении.

