В ООН отреагировали на удары по гумконвою организации на Херсонщине: Генсек обеспокоен

Удары по гумконвою ООН в Херсоне

Генеральный секретарь ООН обеспокоен тем, что 14 мая в Херсоне дважды подвергся нападению автомобиль Организации, участвовавший в межведомственной гуманитарной миссии.

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря генсека Фархана Гака, передает Цензор.НЕТ.

ООН работает над установлением всех фактов

"Генеральный секретарь обеспокоен тем, что 14 мая в Херсоне, Украина, дважды был атакован автомобиль Организации Объединенных Наций. Автомобиль с четко обозначенными знаками был частью межведомственной гуманитарной миссии, возглавляемой Управлением по координации гуманитарных вопросов, о которой стороны были уведомлены заранее", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ООН работает над установлением всех фактов, связанных с этим инцидентом.

"Генеральный секретарь еще раз подчеркивает, что международное право, в частности международное гуманитарное право, должно неукоснительно соблюдаться. Гражданское население и гражданские объекты, в частности персонал гуманитарных служб и объекты, используемые для проведения гуманитарных операций, должны неукоснительно уважаться и защищаться", - отмечается в заявлении.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Корабельный район Херсона, в результате чего погибла женщина. Под ударом также оказался автомобиль Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
  • В свою очередь Украина призвала ООН и государства-члены организации осудить атаку России на гуманитарный конвой в Херсонской области.

Топ комментарии
Обеспокоенность это максимум, на шо способно ООН.
15.05.2026 20:33
15.05.2026 20:33 Ответить
Сильно? Чи так собі стурбовані?
15.05.2026 20:34 Ответить
Ого,це вже дуже не жарти
15.05.2026 20:34 Ответить
15.05.2026 20:33 Ответить
15.05.2026 20:34 Ответить
Поки що просто стурбований. Наступним кроком буде - глибока стурбованість
15.05.2026 20:37 Ответить
Глибоко глибоко 🤡
15.05.2026 20:43 Ответить
А в сантиметрах?
15.05.2026 21:20 Ответить
Бесовісні! Нгайно заспокойте генсека!
15.05.2026 23:44 Ответить
Сильно стурбований ? 🤔
15.05.2026 20:34 Ответить
15.05.2026 20:34 Ответить
Наступне - схвильованість. Потім - глибока схвильованість...
15.05.2026 20:35 Ответить
Як не заплакав, то хоть скривився, старий генсек ООН, для ********* і ЗМІ!!
15.05.2026 20:35 Ответить
Щось посміятись захотілось, а тут - така чергова нагода.
15.05.2026 20:37 Ответить
дідові 77 років, ну який дурень йому такі новини підсовує? ну розтурбується людина і двине коні, що тоді буде? хто буде світ стурбованостями рятувати?
15.05.2026 20:37 Ответить
Бідний, напевно аж сніданок не поліз від стурбованості.
15.05.2026 20:41 Ответить
Потужно стурбований!!!!! "Нє што-лібо как!"
15.05.2026 20:42 Ответить
Сильно стурбований? Можна ж іще більше турбуватись...
15.05.2026 20:42 Ответить
Ну шо шо стурбований? А занепокоєння де?
15.05.2026 20:42 Ответить
в ****?
15.05.2026 20:43 Ответить
міжнародне право сплюндроване
15.05.2026 20:45 Ответить
Мастурбований Генсеку
15.05.2026 20:53 Ответить
Стурбований? Хай п'є валер'янку.
15.05.2026 21:08 Ответить
Яке право, тим паче міжнародне може бути пов'язане кацапами? Яким чином? 🤔
15.05.2026 21:14 Ответить
15.05.2026 21:20 Ответить
Сам генсек? Стурбований? А як стурбований - глибоко?
15.05.2026 21:26 Ответить
Сильно? Стурбований
15.05.2026 21:27 Ответить
Пускай выпьет валерьянки, успокоится и ложится спать. А что он еще может?
15.05.2026 21:35 Ответить
Гутерриш, не беспокойся! Ничего необычного. Просто основатель и постоянный член ООН жжет свои автомобили.
15.05.2026 23:50 Ответить
 
 