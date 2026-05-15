В ООН отреагировали на удары по гумконвою организации на Херсонщине: Генсек обеспокоен
Генеральный секретарь ООН обеспокоен тем, что 14 мая в Херсоне дважды подвергся нападению автомобиль Организации, участвовавший в межведомственной гуманитарной миссии.
Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря генсека Фархана Гака, передает Цензор.НЕТ.
"Генеральный секретарь обеспокоен тем, что 14 мая в Херсоне, Украина, дважды был атакован автомобиль Организации Объединенных Наций. Автомобиль с четко обозначенными знаками был частью межведомственной гуманитарной миссии, возглавляемой Управлением по координации гуманитарных вопросов, о которой стороны были уведомлены заранее", - говорится в заявлении.
Отмечается, что ООН работает над установлением всех фактов, связанных с этим инцидентом.
"Генеральный секретарь еще раз подчеркивает, что международное право, в частности международное гуманитарное право, должно неукоснительно соблюдаться. Гражданское население и гражданские объекты, в частности персонал гуманитарных служб и объекты, используемые для проведения гуманитарных операций, должны неукоснительно уважаться и защищаться", - отмечается в заявлении.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Корабельный район Херсона, в результате чего погибла женщина. Под ударом также оказался автомобиль Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
- В свою очередь Украина призвала ООН и государства-члены организации осудить атаку России на гуманитарный конвой в Херсонской области.
Гутерриш, не беспокойся! Ничего необычного. Просто основатель и постоянный член ООН жжет свои автомобили.