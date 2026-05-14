Новости Атаки беспилотников на Херсон
Россия дважды атаковала гумконвой на Херсонщине - Украина обратилась в ООН

Украина призвала ООН осудить атаку РФ на гуманитарный конвой в Херсонской области

Украина призвала ООН и государства-члены организации осудить нападение России на гуманитарный конвой в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, российские FPV-дроны атаковали представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине, которые доставляли помощь жителям Херсона.

Что известно о нападении

Сибига подчеркнул, что автомобиль ООН был четко обозначен и получил два удара в разных местах с промежутком во времени.

Министр заявил, что атака была преднамеренной.

Он также отметил, что Россия ранее неоднократно применяла тактику повторных ударов по спасателям и медикам после обстрелов украинских городов.

Реакция Украины

Глава МИД подчеркнул, что гуманитарные работники не могут быть целями атак.

По словам Сибиги, этот удар демонстрирует отношение РФ к международному праву и собственным обязательствам в рамках ООН.

В результате атаки никто не пострадал. Министр поблагодарил власти Херсонской области за помощь команде ООН.

Це для ху.... лостану як признання результатів його ударів. Вони давно клали на всі міжнародні організації. Їм ще щось може зробити хазяїн Сі, даже у трампонутого це признали
14.05.2026 17:51 Ответить
"Гуманітарний конвой" - це руснявий новояз. Термін походить від операції русні з "білими фурами" влітку 2014 року на Донбасі.
14.05.2026 17:55 Ответить
от тоді його треба було з землею перемішати
14.05.2026 18:08 Ответить
Головні машини перемішали, але їх було багато, і перли нахабно, попри втрати, тому і успєх.
14.05.2026 18:09 Ответить
ніхто їх не мішав бо було сцикотно, вони ж не полями їхали, по дорозі, колоною, 5-6 Мі-24х могли б їх розпердолити тоді на німецький хрест, якби команду відповідну дали
14.05.2026 18:15 Ответить
Артою накрили, де могли дістати.
МІшки вже тоді не літали, після декількох збитих бортів, ще 2 травня.
І штурмовики - теж, бо русня вже тоді їм ППО підігнала.
14.05.2026 18:24 Ответить
 
 