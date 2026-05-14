Россия дважды атаковала гумконвой на Херсонщине - Украина обратилась в ООН

Украина призвала ООН и государства-члены организации осудить нападение России на гуманитарный конвой в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, российские FPV-дроны атаковали представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине, которые доставляли помощь жителям Херсона.

Что известно о нападении

Сибига подчеркнул, что автомобиль ООН был четко обозначен и получил два удара в разных местах с промежутком во времени.

Министр заявил, что атака была преднамеренной.

Он также отметил, что Россия ранее неоднократно применяла тактику повторных ударов по спасателям и медикам после обстрелов украинских городов.

Реакция Украины

Глава МИД подчеркнул, что гуманитарные работники не могут быть целями атак.

По словам Сибиги, этот удар демонстрирует отношение РФ к международному праву и собственным обязательствам в рамках ООН.

В результате атаки никто не пострадал. Министр поблагодарил власти Херсонской области за помощь команде ООН.

