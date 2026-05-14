Россия дважды атаковала гумконвой на Херсонщине - Украина обратилась в ООН
Украина призвала ООН и государства-члены организации осудить нападение России на гуманитарный конвой в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По его словам, российские FPV-дроны атаковали представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине, которые доставляли помощь жителям Херсона.
Что известно о нападении
Сибига подчеркнул, что автомобиль ООН был четко обозначен и получил два удара в разных местах с промежутком во времени.
Министр заявил, что атака была преднамеренной.
Он также отметил, что Россия ранее неоднократно применяла тактику повторных ударов по спасателям и медикам после обстрелов украинских городов.
Реакция Украины
Глава МИД подчеркнул, что гуманитарные работники не могут быть целями атак.
По словам Сибиги, этот удар демонстрирует отношение РФ к международному праву и собственным обязательствам в рамках ООН.
В результате атаки никто не пострадал. Министр поблагодарил власти Херсонской области за помощь команде ООН.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
МІшки вже тоді не літали, після декількох збитих бортів, ще 2 травня.
І штурмовики - теж, бо русня вже тоді їм ППО підігнала.