Росія двічі атакувала гумконвой на Херсонщині - Україна звернулась до ООН

Україна закликала ООН та держави-члени організації засудити атаку Росії на гуманітарний конвой у Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, російські FPV-дрони атакували представників Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні, які доставляли допомогу жителям Херсона.

Що відомо про атаку

Сибіга наголосив, що автомобіль ООН був чітко позначений та зазнав двох ударів у різних місцях із проміжком у часі.

Міністр заявив, що атака була навмисною.

Він також зазначив, що Росія раніше неодноразово застосовувала тактику повторних ударів по рятувальниках та медиках після обстрілів українських міст.

Реакція України

Глава МЗС підкреслив, що гуманітарні працівники не можуть бути цілями атак.

За словами Сибіги, цей удар демонструє ставлення РФ до міжнародного права та власних зобов’язань у межах ООН.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав. Міністр подякував владі Херсонщини за допомогу команді ООН.

Це для ху.... лостану як признання результатів його ударів. Вони давно клали на всі міжнародні організації. Їм ще щось може зробити хазяїн Сі, даже у трампонутого це признали
14.05.2026 17:51 Відповісти
"Гуманітарний конвой" - це руснявий новояз. Термін походить від операції русні з "білими фурами" влітку 2014 року на Донбасі.
14.05.2026 17:55 Відповісти
от тоді його треба було з землею перемішати
14.05.2026 18:08 Відповісти
Головні машини перемішали, але їх було багато, і перли нахабно, попри втрати, тому і успєх.
14.05.2026 18:09 Відповісти
ніхто їх не мішав бо було сцикотно, вони ж не полями їхали, по дорозі, колоною, 5-6 Мі-24х могли б їх розпердолити тоді на німецький хрест, якби команду відповідну дали
14.05.2026 18:15 Відповісти
Артою накрили, де могли дістати.
МІшки вже тоді не літали, після декількох збитих бортів, ще 2 травня.
І штурмовики - теж, бо русня вже тоді їм ППО підігнала.
14.05.2026 18:24 Відповісти
 
 