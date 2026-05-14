Росія двічі атакувала гумконвой на Херсонщині - Україна звернулась до ООН
Україна закликала ООН та держави-члени організації засудити атаку Росії на гуманітарний конвой у Херсонській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
За його словами, російські FPV-дрони атакували представників Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні, які доставляли допомогу жителям Херсона.
Що відомо про атаку
Сибіга наголосив, що автомобіль ООН був чітко позначений та зазнав двох ударів у різних місцях із проміжком у часі.
Міністр заявив, що атака була навмисною.
Він також зазначив, що Росія раніше неодноразово застосовувала тактику повторних ударів по рятувальниках та медиках після обстрілів українських міст.
Реакція України
Глава МЗС підкреслив, що гуманітарні працівники не можуть бути цілями атак.
За словами Сибіги, цей удар демонструє ставлення РФ до міжнародного права та власних зобов’язань у межах ООН.
Унаслідок атаки ніхто не постраждав. Міністр подякував владі Херсонщини за допомогу команді ООН.
МІшки вже тоді не літали, після декількох збитих бортів, ще 2 травня.
І штурмовики - теж, бо русня вже тоді їм ППО підігнала.