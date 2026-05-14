Рашисти вдарили по Херсону: загинула жінка, пошкоджено авто гуманітарної місії ООН. ВIДЕО

Російські окупанти атакували Корабельний район Херсона, внаслідок чого загинула жінка. Під ударом також авто Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Близько 10:00 росіяни вбили жінку у Корабельному районі Херсона. Херсонка, особу якої нині встановлюють, дістала смертельні травми через удар ворожого БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що росіяни атакували з безпілотника автівки гуманітарної місії у Корабельному районі Херсона.

"Внаслідок влучання пошкоджено машини Управління ООН з координації гуманітарних справ. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", - додав очільник області.

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