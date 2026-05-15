В ООН відреагували на удари по гумконвою організації на Херсонщині: Генсек стурбований
Генеральний секретар ООН стурбований тим, що 14 травня у Херсоні двічі було атаковано автомобіль Організації, який брав участь у міжвідомчій гуманітарній місії.
Про це йдеться в заяві заступника речника генсека Фархана Гака, передає Цензор.НЕТ.
ООН працює над встановленням усіх фактів
"Генеральний секретар стурбований тим, що 14 травня в Херсоні, Україна, двічі було атаковано автомобіль Організації Об'єднаних Націй. Автомобіль із чітко позначеними позначками був частиною міжвідомчої гуманітарної місії, яку очолювало Управління з координації гуманітарних питань, про яку сторони були повідомлені заздалегідь", – йдеться в заяві.
Зазначається, що ООН працює над встановленням усіх фактів, пов'язаних із цим інцидентом.
"Генеральний секретар ще раз наголошує, що міжнародне право, зокрема міжнародне гуманітарне право, має неухильно дотримуватися. Цивільне населення та цивільні об'єкти, зокрема персонал гуманітарних служб та об'єкти, що використовуються для проведення гуманітарних операцій, мають неухильно поважатися та захищатися", – наголошено в заяві.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Корабельний район Херсона, внаслідок чого загинула жінка. Під ударом також авто Управління ООН з координації гуманітарних справ.
- Своєю чергою Україна закликала ООН та держави-члени організації засудити атаку Росії на гуманітарний конвой у Херсонській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
===========
Гутерриш, не беспокойся! Ничего необычного. Просто основатель и постоянный член ООН жжет свои автомобили.