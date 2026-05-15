УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8549 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Херсона
2 422 28

В ООН відреагували на удари по гумконвою організації на Херсонщині: Генсек стурбований

Удари по гумконвою ООН у Херсоні

Генеральний секретар ООН стурбований тим, що 14 травня у Херсоні двічі було атаковано автомобіль Організації, який брав участь у міжвідомчій гуманітарній місії.

Про це йдеться в заяві заступника речника генсека Фархана Гака, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ООН працює над встановленням усіх фактів

"Генеральний секретар стурбований тим, що 14 травня в Херсоні, Україна, двічі було атаковано автомобіль Організації Об'єднаних Націй. Автомобіль із чітко позначеними позначками був частиною міжвідомчої гуманітарної місії, яку очолювало Управління з координації гуманітарних питань, про яку сторони були повідомлені заздалегідь", – йдеться в заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни оприлюднили відео навмисних ударів по автівках ООН у Херсоні. ВIДЕО

Зазначається, що ООН працює над встановленням усіх фактів, пов'язаних із цим інцидентом.

"Генеральний секретар ще раз наголошує, що міжнародне право, зокрема міжнародне гуманітарне право, має неухильно дотримуватися. Цивільне населення та цивільні об'єкти, зокрема персонал гуманітарних служб та об'єкти, що використовуються для проведення гуманітарних операцій, мають неухильно поважатися та захищатися", – наголошено в заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по автівці волонтерів у Херсоні: один з них у важкому стані - травматична ампутація ноги. ФОТОрепортаж

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Корабельний район Херсона, внаслідок чого загинула жінка. Під ударом також авто Управління ООН з координації гуманітарних справ.
  • Своєю чергою Україна закликала ООН та держави-члени організації засудити атаку Росії на гуманітарний конвой у Херсонській області.

Автор: 

обстріл (33976) ООН (3481) Херсон (3849) Херсонська область (6658) Херсонський район (873)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Обеспокоенность это максимум, на шо способно ООН.
показати весь коментар
15.05.2026 20:33 Відповісти
+18
Сильно? Чи так собі стурбовані?
показати весь коментар
15.05.2026 20:34 Відповісти
+10
Ого,це вже дуже не жарти
показати весь коментар
15.05.2026 20:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обеспокоенность это максимум, на шо способно ООН.
показати весь коментар
15.05.2026 20:33 Відповісти
Сильно? Чи так собі стурбовані?
показати весь коментар
15.05.2026 20:34 Відповісти
Поки що просто стурбований. Наступним кроком буде - глибока стурбованість
показати весь коментар
15.05.2026 20:37 Відповісти
Глибоко глибоко 🤡
показати весь коментар
15.05.2026 20:43 Відповісти
А в сантиметрах?
показати весь коментар
15.05.2026 21:20 Відповісти
То Ви багато хочете. Пару міліметрів. А може менше.
показати весь коментар
16.05.2026 05:11 Відповісти
Бесовісні! Нгайно заспокойте генсека!
показати весь коментар
15.05.2026 23:44 Відповісти
Сильно стурбований ? 🤔
показати весь коментар
15.05.2026 20:34 Відповісти
Ого,це вже дуже не жарти
показати весь коментар
15.05.2026 20:34 Відповісти
Наступне - схвильованість. Потім - глибока схвильованість...
показати весь коментар
15.05.2026 20:35 Відповісти
Як не заплакав, то хоть скривився, старий генсек ООН, для ********* і ЗМІ!!
показати весь коментар
15.05.2026 20:35 Відповісти
Щось посміятись захотілось, а тут - така чергова нагода.
показати весь коментар
15.05.2026 20:37 Відповісти
дідові 77 років, ну який дурень йому такі новини підсовує? ну розтурбується людина і двине коні, що тоді буде? хто буде світ стурбованостями рятувати?
показати весь коментар
15.05.2026 20:37 Відповісти
Бідний, напевно аж сніданок не поліз від стурбованості.
показати весь коментар
15.05.2026 20:41 Відповісти
Потужно стурбований!!!!! "Нє што-лібо как!"
показати весь коментар
15.05.2026 20:42 Відповісти
Сильно стурбований? Можна ж іще більше турбуватись...
показати весь коментар
15.05.2026 20:42 Відповісти
Ну шо шо стурбований? А занепокоєння де?
показати весь коментар
15.05.2026 20:42 Відповісти
в ****?
показати весь коментар
15.05.2026 20:43 Відповісти
міжнародне право сплюндроване
показати весь коментар
15.05.2026 20:45 Відповісти
Мастурбований Генсеку
показати весь коментар
15.05.2026 20:53 Відповісти
Стурбований? Хай п'є валер'янку.
показати весь коментар
15.05.2026 21:08 Відповісти
Яке право, тим паче міжнародне може бути пов'язане кацапами? Яким чином? 🤔
показати весь коментар
15.05.2026 21:14 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2026 21:20 Відповісти
Сам генсек? Стурбований? А як стурбований - глибоко?
показати весь коментар
15.05.2026 21:26 Відповісти
Сильно? Стурбований
показати весь коментар
15.05.2026 21:27 Відповісти
Пускай выпьет валерьянки, успокоится и ложится спать. А что он еще может?
показати весь коментар
15.05.2026 21:35 Відповісти
В ООН отреагировали на удары по гумконвою организации на Херсонщине: Генсек обеспокоен Источник: https://censor.net/ru/n4003484
===========
Гутерриш, не беспокойся! Ничего необычного. Просто основатель и постоянный член ООН жжет свои автомобили.
показати весь коментар
15.05.2026 23:50 Відповісти
 
 