В ООН відреагували на удари по гумконвою організації на Херсонщині: Генсек стурбований

Генеральний секретар ООН стурбований тим, що 14 травня у Херсоні двічі було атаковано автомобіль Організації, який брав участь у міжвідомчій гуманітарній місії.

Про це йдеться в заяві заступника речника генсека Фархана Гака, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ООН працює над встановленням усіх фактів

"Генеральний секретар стурбований тим, що 14 травня в Херсоні, Україна, двічі було атаковано автомобіль Організації Об'єднаних Націй. Автомобіль із чітко позначеними позначками був частиною міжвідомчої гуманітарної місії, яку очолювало Управління з координації гуманітарних питань, про яку сторони були повідомлені заздалегідь", – йдеться в заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни оприлюднили відео навмисних ударів по автівках ООН у Херсоні. ВIДЕО

Зазначається, що ООН працює над встановленням усіх фактів, пов'язаних із цим інцидентом.

"Генеральний секретар ще раз наголошує, що міжнародне право, зокрема міжнародне гуманітарне право, має неухильно дотримуватися. Цивільне населення та цивільні об'єкти, зокрема персонал гуманітарних служб та об'єкти, що використовуються для проведення гуманітарних операцій, мають неухильно поважатися та захищатися", – наголошено в заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по автівці волонтерів у Херсоні: один з них у важкому стані - травматична ампутація ноги. ФОТОрепортаж

Що передувало