Удар РФ по Херсону: поранена дівчина померла в лікарні

У лікарні померла дівчина, яка вчора потрапила під російський обстріл у середмісті Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Вона перебувала у важкому стані

За даними ОВА, медики до останнього боролися за життя 22-річної херсонки, але травми виявилися смертельними.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по Херсону, загинув чоловік, дві людини у важкому стані.

