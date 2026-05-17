Удар РФ по Херсону: поранена дівчина померла в лікарні
У лікарні померла дівчина, яка вчора потрапила під російський обстріл у середмісті Херсона.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Вона перебувала у важкому стані
За даними ОВА, медики до останнього боролися за життя 22-річної херсонки, але травми виявилися смертельними.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по Херсону, загинув чоловік, дві людини у важкому стані.
