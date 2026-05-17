Від ранку росіяни поранили шістьох осіб на Херсонщині
Упродовж дня російські війська завдають ударів по Херсону та населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Удари по Херсону
Так, орієнтовно о 08:00 та 10:30 росіяни атакували з дронів Корабельний район Херсону.
- Під удар потрапив 63-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення голови та тулуба.
- Також через удар БпЛА поранення дістав 70-річний чоловік. У нього - вибухова та закрита черепно-мозкова травми, а також осколкові ушкодження голови та кінцівок.
Зазначається, що постраждалі отримують усю необхідну меддопомогу.
Атаки РФ на область
- Орієнтовно о 09:30 росіяни атакували з дрона автобус неподалік Наддніпрянського.
Через ворожий удар постраждав 69-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги. Потерпілому надали меддопомогу, від госпіталізації він відмовився.
- Приблизно о 13:00 росіяни вдарили з БпЛА по Зеленівці.
Через атаку ворожого дрона поранення дістав 43-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення нижніх кінцівок та грудної клітки. Бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості.
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок російського дронового удару по Зеленівці зросла до трьох.
До лікарні звернулись 33-річний чоловік, який дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення спини і ніг, а також 32-річна жінка, у якої діагностували мінно-вибухову травму та уламкове ушкодження ноги.
Медики проводять дообстеження та надають їм необхідну допомогу.
