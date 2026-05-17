Одна людина загинула та ще вісім зазнали поранень через російські обстріли Херсонщини

Впродовж дня неділі, 17 травня, внаслідок російських атак у Херсонській області одна людина загинула, вісім - дістали травми.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атак

За даними слідства, російська окупаційна армія била по населених пунктах Херсонщини артилерійською, мінометною зброєю та різного типу БпЛА.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, вісім - дістали травми.

Зокрема, вранці у селі Інгулець окупанти скинули вибухівку з дрона на приватний будинок – загинув 36-річний чоловік.

Впродовж дня ворог атакував за допомогою БпЛА Херсон, Комишани, Зеленівку та Наддніпрянське. У цих населених пунктах постраждало вісім мирних жителів.

Крім того, пошкоджено приватні будинки, адмінбудівля, магазин, рейсовий автобус та легковий автотранспорт.

Розпочато розслідування

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення росіянами воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

