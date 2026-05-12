Ситуація в Херсоні особливо важка: потрібно значно посилити захист, - Зеленський

Обстріл Херсона

Президент Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністеркою та командувачем Повітряних сил обговорили ситуацію в прифронтових містах і громадах, які зазнають постійних російських обстрілів.

Про це йдеться у зверненні Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

Сафарі проти людей

"Разом із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко говорили з командувачем Повітряних сил по ситуації в деяких наших містах, наших громадах поблизу фронту – про обстріли, які там майже постійно. Особливо важка ситуація в Херсоні: росіяни влаштували там фактично сафарі проти людей", - розповів президент.

Він наголосив, що потрібно значно посилити захист: "Більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, у місті".

Ситуація на окупованій території Херсонщини

Також Зеленський заслухав доповідь команди, що займається регіональною політикою, – віцепремʼєр Кулеба та заступник керівника Офісу Микита.

За словами президента, частково вдається відповісти на виклики, які є на окупованій території Херсонщини – в Олешках, у селах області.

"Дуже важка ситуація саме на цій частині окупованої території – дуже складно здійснювати евакуацію людей. І важливо, щоб міжнародні організації – усі, хто здатен допомогти із цим, – були задіяні й були активними. Обговорили деталі цього процесу. Вдячний усім, хто старається допомогти: і нашим партнерам, і обласній владі Херсонщини, омбудсмену, команді уряду", - додав він.

ТАК А ТИ "просто пасматрі в глаза" - це ж твоя програма 7 років тому.

МІНУС 50 % НАСЕЛЕННЯ. Етнос уже не врятувати, а після індусів - українці зникнуть як хетти чи інші народи що розчинились
показати весь коментар
12.05.2026 20:02 Відповісти
хеттів не трогай
показати весь коментар
12.05.2026 20:08 Відповісти
а до індусів зникли хараппи
показати весь коментар
12.05.2026 20:10 Відповісти
Так тиж уже 7 років «незламно і потужно», посилюєш мафіозні структури з 2020 року в Україні, щоб вони безкарно більше крали грошей в Українців, під час війни московської!?!?!
показати весь коментар
12.05.2026 20:06 Відповісти
то видай указ, що в херсоні все добре, і буде щастя.

а, що з 1000 полоненими, що ти, кончена зелена гундоса тварина виміняв на тишу 9 мая?
показати весь коментар
12.05.2026 20:07 Відповісти
Бачу Зюзя своїм " жартом" про наказ створив, мем, що тепер на кожну біду нехай не жаліється, а просто видасть наказ 🤣
показати весь коментар
12.05.2026 20:26 Відповісти
'Більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ" - саме тому були накладені санкції і заблоковані рахунки українських виробників засобів РЕБ Ай-Петрі.
показати весь коментар
12.05.2026 20:10 Відповісти
"Ситуація в Херсоні особливо важка: потрібно значно посилити захист, - Зеленський "

В чому проблема , Кошерний ЦАРЮ ? Видай Указ про заборону Путлу Поганому гатити по Херсону !

Ти ж видав на минулому тижні Указ про дозвіл Путлу проводити парад на 9 мая на Красной Площади ! Бо Путло без твого дозвілу не мав би того параду. Хіба не так ?
показати весь коментар
12.05.2026 20:10 Відповісти
Приказываю усилить! Видите, как просто, даже не вспотел Зегевара.
показати весь коментар
12.05.2026 20:12 Відповісти
Чєрчєгавел
показати весь коментар
13.05.2026 00:45 Відповісти
тоді, по завєтам гінірала тварожнікава, пора наступати на курськ щоб відволікти орків від Херсона.
показати весь коментар
12.05.2026 20:16 Відповісти
Він наголосив, що потрібно значно посилити захист: "Більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, у місті".
Так кажуть, що 200+ наших дроноводів, котрих відправили на Близький Схід більш потрібні на Близькому Сході, ніж в Херсоні. Помиляються люди?
показати весь коментар
12.05.2026 20:19 Відповісти
Перевірив. Дійсно не брехали люди.
Станом на середину березня 2026 року, на Близький Схід було відправлено 201 українського фахівця у сфері дронів (дроноводів/операторів та експертів з протидії БпЛА). [https://glavred.net/ukraine/skolko-ukraincev-otpravleno-na-blizhniy-vostok-zelenskiy-nazval-cifru-10749734.html 1, https://portal.lviv.ua/news/2026/03/18/zelenskyj-rozpoviv-skilkokh-dronariv-vidpravyv-na-blyzkyj-skhid 2]
Основна інформація щодо цього питання:
Мета місії: Допомога країнам регіону у захисті від ударних дронів типу «Шахед», які виробляє Іран, та обмін бойовим досвідом.
Місця роботи: Українські фахівці працюють у країнах Затоки, зокрема в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії, а також планувалося направлення до Кувейту.
Додатковий персонал: Окрім 201 уже відправленого фахівця, було заявлено про готовність до відправлення ще 34 людей.
показати весь коментар
12.05.2026 20:22 Відповісти
Це що за заява? Кому адресовано? Він комусь в ефір дає наказ, чи що?
показати весь коментар
12.05.2026 20:20 Відповісти
Ну і хто це має вирішувати, ну і хто це має робити, що я чи що ?
показати весь коментар
12.05.2026 20:27 Відповісти
Що заважа, нестача грошей? - Менше кради.
показати весь коментар
12.05.2026 20:27 Відповісти
Спочатку треба прибрати Прокудина. Такий собі заробітчанін на війні.
показати весь коментар
12.05.2026 20:38 Відповісти
Херсону "щастить" на минулих мусоров при владі...Сюди їх відправляють як на заслання..Тому так і складно у місті..
показати весь коментар
13.05.2026 00:24 Відповісти
Ну вспоминать кто виновен в том что кацапы вообще попали из Крыма в Херсонскую область, как то не принято...а жаль..
показати весь коментар
12.05.2026 20:51 Відповісти
спочатку гнусаве чьмо здало оркам Херсон, потім "потрібно посилити захист".
показати весь коментар
12.05.2026 20:52 Відповісти
г овень
показати весь коментар
12.05.2026 20:54 Відповісти
На твої "доручення" вже кладуть орган яким ти грав колись на піаніно, ти фактично вже ніхто.
показати весь коментар
12.05.2026 21:19 Відповісти
Це вава на себе переводить стрiлки, що до посилення захисту Херсону? Яке ж ти недолуге.
показати весь коментар
12.05.2026 22:36 Відповісти
Коментатор Хрипатий.

Агов, ловіть Наркомана хуцпатого!!
Скажіть йому що це його обов'язок, якщо дійсно рахується в штаті як верховний головнокомандувач
показати весь коментар
13.05.2026 00:44 Відповісти
Раптом прозрів сонцеясний, а раніше був сліпий та глухий ?
показати весь коментар
13.05.2026 05:30 Відповісти
 
 