Ситуація в Херсоні особливо важка: потрібно значно посилити захист, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністеркою та командувачем Повітряних сил обговорили ситуацію в прифронтових містах і громадах, які зазнають постійних російських обстрілів.
Про це йдеться у зверненні Зеленського, передає Цензор.НЕТ.
Сафарі проти людей
"Разом із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко говорили з командувачем Повітряних сил по ситуації в деяких наших містах, наших громадах поблизу фронту – про обстріли, які там майже постійно. Особливо важка ситуація в Херсоні: росіяни влаштували там фактично сафарі проти людей", - розповів президент.
Він наголосив, що потрібно значно посилити захист: "Більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, у місті".
Ситуація на окупованій території Херсонщини
Також Зеленський заслухав доповідь команди, що займається регіональною політикою, – віцепремʼєр Кулеба та заступник керівника Офісу Микита.
За словами президента, частково вдається відповісти на виклики, які є на окупованій території Херсонщини – в Олешках, у селах області.
"Дуже важка ситуація саме на цій частині окупованої території – дуже складно здійснювати евакуацію людей. І важливо, щоб міжнародні організації – усі, хто здатен допомогти із цим, – були задіяні й були активними. Обговорили деталі цього процесу. Вдячний усім, хто старається допомогти: і нашим партнерам, і обласній владі Херсонщини, омбудсмену, команді уряду", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
МІНУС 50 % НАСЕЛЕННЯ. Етнос уже не врятувати, а після індусів - українці зникнуть як хетти чи інші народи що розчинились
а, що з 1000 полоненими, що ти, кончена зелена гундоса тварина виміняв на тишу 9 мая?
В чому проблема , Кошерний ЦАРЮ ? Видай Указ про заборону Путлу Поганому гатити по Херсону !
Ти ж видав на минулому тижні Указ про дозвіл Путлу проводити парад на 9 мая на Красной Площади ! Бо Путло без твого дозвілу не мав би того параду. Хіба не так ?
Так кажуть, що 200+ наших дроноводів, котрих відправили на Близький Схід більш потрібні на Близькому Сході, ніж в Херсоні. Помиляються люди?
Станом на середину березня 2026 року, на Близький Схід було відправлено 201 українського фахівця у сфері дронів (дроноводів/операторів та експертів з протидії БпЛА). [https://glavred.net/ukraine/skolko-ukraincev-otpravleno-na-blizhniy-vostok-zelenskiy-nazval-cifru-10749734.html 1, https://portal.lviv.ua/news/2026/03/18/zelenskyj-rozpoviv-skilkokh-dronariv-vidpravyv-na-blyzkyj-skhid 2]
Основна інформація щодо цього питання:
Мета місії: Допомога країнам регіону у захисті від ударних дронів типу «Шахед», які виробляє Іран, та обмін бойовим досвідом.
Місця роботи: Українські фахівці працюють у країнах Затоки, зокрема в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії, а також планувалося направлення до Кувейту.
Додатковий персонал: Окрім 201 уже відправленого фахівця, було заявлено про готовність до відправлення ще 34 людей.
Агов, ловіть Наркомана хуцпатого!!
Скажіть йому що це його обов'язок, якщо дійсно рахується в штаті як верховний головнокомандувач