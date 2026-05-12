"Ситуація в Херсоні особливо важка: потрібно значно посилити захист, - Зеленський "

Президент Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністеркою та командувачем Повітряних сил обговорили ситуацію в прифронтових містах і громадах, які зазнають постійних російських обстрілів.

Про це йдеться у зверненні Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сафарі проти людей

"Разом із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко говорили з командувачем Повітряних сил по ситуації в деяких наших містах, наших громадах поблизу фронту – про обстріли, які там майже постійно. Особливо важка ситуація в Херсоні: росіяни влаштували там фактично сафарі проти людей", - розповів президент.

Він наголосив, що потрібно значно посилити захист: "Більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, у місті".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по Херсону: 14-річного хлопця госпіталізовано з множинними пораненнями

Ситуація на окупованій території Херсонщини

Також Зеленський заслухав доповідь команди, що займається регіональною політикою, – віцепремʼєр Кулеба та заступник керівника Офісу Микита.

За словами президента, частково вдається відповісти на виклики, які є на окупованій території Херсонщини – в Олешках, у селах області.

Також читайте: Мешканців Олешок на лівобережжі Херсонщини готують до евакуації, - Лубінець

"Дуже важка ситуація саме на цій частині окупованої території – дуже складно здійснювати евакуацію людей. І важливо, щоб міжнародні організації – усі, хто здатен допомогти із цим, – були задіяні й були активними. Обговорили деталі цього процесу. Вдячний усім, хто старається допомогти: і нашим партнерам, і обласній владі Херсонщини, омбудсмену, команді уряду", - додав він.

Також читайте: У Херсоні через обстріли поранено трьох мирних жителів, - прокуратура