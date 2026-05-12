Ситуация в Херсоне особенно тяжелая: нужно значительно усилить защиту, – Зеленский

Обстрел Херсона

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром и командующим Воздушными силами обсудили ситуацию в прифронтовых городах и населенных пунктах, подвергающихся постоянным обстрелам со стороны России.

Об этом говорится в обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Сафари против людей

"Вместе с премьер-министром Юлией Свириденко беседовали с командующим Воздушными силами о ситуации в некоторых наших городах, наших громадах вблизи фронта – об обстрелах, которые там происходят почти постоянно. Особенно тяжелая ситуация в Херсоне: россияне устроили там фактически сафари против людей", – рассказал президент.

Он подчеркнул, что нужно значительно усилить защиту: "Больше перехватчиков, больше средств РЭБ, больше наших экипажей нужны именно там, в городе".

Ситуация на оккупированной территории Херсонщины

Также Зеленский заслушал доклад команды, занимающейся региональной политикой, – вице-премьер Кулеба и заместитель главы Офиса Микита.

По словам президента, частично удается ответить на вызовы, которые стоят на оккупированной территории Херсонщины – в Олешках, в селах области.

"Очень тяжелая ситуация именно на этой части оккупированной территории – очень сложно осуществлять эвакуацию людей. И важно, чтобы международные организации – все, кто способен помочь с этим, – были задействованы и проявляли активность. Обсудили детали этого процесса. Благодарен всем, кто старается помочь: и нашим партнерам, и областной власти Херсонщины, омбудсмену, команде правительства", — добавил он.

ТАК А ТИ "просто пасматрі в глаза" - це ж твоя програма 7 років тому.

МІНУС 50 % НАСЕЛЕННЯ. Етнос уже не врятувати, а після індусів - українці зникнуть як хетти чи інші народи що розчинились
12.05.2026 20:02 Ответить
хеттів не трогай
12.05.2026 20:08 Ответить
а до індусів зникли хараппи
12.05.2026 20:10 Ответить
Так тиж уже 7 років «незламно і потужно», посилюєш мафіозні структури з 2020 року в Україні, щоб вони безкарно більше крали грошей в Українців, під час війни московської!?!?!
12.05.2026 20:06 Ответить
то видай указ, що в херсоні все добре, і буде щастя.

а, що з 1000 полоненими, що ти, кончена зелена гундоса тварина виміняв на тишу 9 мая?
12.05.2026 20:07 Ответить
Бачу Зюзя своїм " жартом" про наказ створив, мем, що тепер на кожну біду нехай не жаліється, а просто видасть наказ 🤣
12.05.2026 20:26 Ответить
'Більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ" - саме тому були накладені санкції і заблоковані рахунки українських виробників засобів РЕБ Ай-Петрі.
12.05.2026 20:10 Ответить
"Ситуація в Херсоні особливо важка: потрібно значно посилити захист, - Зеленський "

В чому проблема , Кошерний ЦАРЮ ? Видай Указ про заборону Путлу Поганому гатити по Херсону !

Ти ж видав на минулому тижні Указ про дозвіл Путлу проводити парад на 9 мая на Красной Площади ! Бо Путло без твого дозвілу не мав би того параду. Хіба не так ?
12.05.2026 20:10 Ответить
Приказываю усилить! Видите, как просто, даже не вспотел Зегевара.
12.05.2026 20:12 Ответить
Чєрчєгавел
13.05.2026 00:45 Ответить
тоді, по завєтам гінірала тварожнікава, пора наступати на курськ щоб відволікти орків від Херсона.
12.05.2026 20:16 Ответить
Він наголосив, що потрібно значно посилити захист: "Більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, у місті".
Так кажуть, що 200+ наших дроноводів, котрих відправили на Близький Схід більш потрібні на Близькому Сході, ніж в Херсоні. Помиляються люди?
12.05.2026 20:19 Ответить
Перевірив. Дійсно не брехали люди.
Станом на середину березня 2026 року, на Близький Схід було відправлено 201 українського фахівця у сфері дронів (дроноводів/операторів та експертів з протидії БпЛА). [https://glavred.net/ukraine/skolko-ukraincev-otpravleno-na-blizhniy-vostok-zelenskiy-nazval-cifru-10749734.html 1, https://portal.lviv.ua/news/2026/03/18/zelenskyj-rozpoviv-skilkokh-dronariv-vidpravyv-na-blyzkyj-skhid 2]
Основна інформація щодо цього питання:
Мета місії: Допомога країнам регіону у захисті від ударних дронів типу «Шахед», які виробляє Іран, та обмін бойовим досвідом.
Місця роботи: Українські фахівці працюють у країнах Затоки, зокрема в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії, а також планувалося направлення до Кувейту.
Додатковий персонал: Окрім 201 уже відправленого фахівця, було заявлено про готовність до відправлення ще 34 людей.
12.05.2026 20:22 Ответить
Це що за заява? Кому адресовано? Він комусь в ефір дає наказ, чи що?
12.05.2026 20:20 Ответить
Ну і хто це має вирішувати, ну і хто це має робити, що я чи що ?
12.05.2026 20:27 Ответить
Що заважа, нестача грошей? - Менше кради.
12.05.2026 20:27 Ответить
Спочатку треба прибрати Прокудина. Такий собі заробітчанін на війні.
12.05.2026 20:38 Ответить
Херсону "щастить" на минулих мусоров при владі...Сюди їх відправляють як на заслання..Тому так і складно у місті..
13.05.2026 00:24 Ответить
Ну вспоминать кто виновен в том что кацапы вообще попали из Крыма в Херсонскую область, как то не принято...а жаль..
12.05.2026 20:51 Ответить
спочатку гнусаве чьмо здало оркам Херсон, потім "потрібно посилити захист".
12.05.2026 20:52 Ответить
г овень
12.05.2026 20:54 Ответить
На твої "доручення" вже кладуть орган яким ти грав колись на піаніно, ти фактично вже ніхто.
12.05.2026 21:19 Ответить
Це вава на себе переводить стрiлки, що до посилення захисту Херсону? Яке ж ти недолуге.
12.05.2026 22:36 Ответить
Коментатор Хрипатий.

Агов, ловіть Наркомана хуцпатого!!
Скажіть йому що це його обов'язок, якщо дійсно рахується в штаті як верховний головнокомандувач
13.05.2026 00:44 Ответить
 
 