Ситуация в Херсоне особенно тяжелая: нужно значительно усилить защиту, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром и командующим Воздушными силами обсудили ситуацию в прифронтовых городах и населенных пунктах, подвергающихся постоянным обстрелам со стороны России.

Об этом говорится в обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Сафари против людей

"Вместе с премьер-министром Юлией Свириденко беседовали с командующим Воздушными силами о ситуации в некоторых наших городах, наших громадах вблизи фронта – об обстрелах, которые там происходят почти постоянно. Особенно тяжелая ситуация в Херсоне: россияне устроили там фактически сафари против людей", – рассказал президент.

Он подчеркнул, что нужно значительно усилить защиту: "Больше перехватчиков, больше средств РЭБ, больше наших экипажей нужны именно там, в городе".

Ситуация на оккупированной территории Херсонщины

Также Зеленский заслушал доклад команды, занимающейся региональной политикой, – вице-премьер Кулеба и заместитель главы Офиса Микита.

По словам президента, частично удается ответить на вызовы, которые стоят на оккупированной территории Херсонщины – в Олешках, в селах области.

"Очень тяжелая ситуация именно на этой части оккупированной территории – очень сложно осуществлять эвакуацию людей. И важно, чтобы международные организации – все, кто способен помочь с этим, – были задействованы и проявляли активность. Обсудили детали этого процесса. Благодарен всем, кто старается помочь: и нашим партнерам, и областной власти Херсонщины, омбудсмену, команде правительства", — добавил он.

