Ситуация в Херсоне особенно тяжелая: нужно значительно усилить защиту, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром и командующим Воздушными силами обсудили ситуацию в прифронтовых городах и населенных пунктах, подвергающихся постоянным обстрелам со стороны России.
Об этом говорится в обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.
Сафари против людей
"Вместе с премьер-министром Юлией Свириденко беседовали с командующим Воздушными силами о ситуации в некоторых наших городах, наших громадах вблизи фронта – об обстрелах, которые там происходят почти постоянно. Особенно тяжелая ситуация в Херсоне: россияне устроили там фактически сафари против людей", – рассказал президент.
Он подчеркнул, что нужно значительно усилить защиту: "Больше перехватчиков, больше средств РЭБ, больше наших экипажей нужны именно там, в городе".
Ситуация на оккупированной территории Херсонщины
Также Зеленский заслушал доклад команды, занимающейся региональной политикой, – вице-премьер Кулеба и заместитель главы Офиса Микита.
По словам президента, частично удается ответить на вызовы, которые стоят на оккупированной территории Херсонщины – в Олешках, в селах области.
"Очень тяжелая ситуация именно на этой части оккупированной территории – очень сложно осуществлять эвакуацию людей. И важно, чтобы международные организации – все, кто способен помочь с этим, – были задействованы и проявляли активность. Обсудили детали этого процесса. Благодарен всем, кто старается помочь: и нашим партнерам, и областной власти Херсонщины, омбудсмену, команде правительства", — добавил он.
Так кажуть, що 200+ наших дроноводів, котрих відправили на Близький Схід більш потрібні на Близькому Сході, ніж в Херсоні. Помиляються люди?
Станом на середину березня 2026 року, на Близький Схід було відправлено 201 українського фахівця у сфері дронів (дроноводів/операторів та експертів з протидії БпЛА). [https://glavred.net/ukraine/skolko-ukraincev-otpravleno-na-blizhniy-vostok-zelenskiy-nazval-cifru-10749734.html 1, https://portal.lviv.ua/news/2026/03/18/zelenskyj-rozpoviv-skilkokh-dronariv-vidpravyv-na-blyzkyj-skhid 2]
Основна інформація щодо цього питання:
Мета місії: Допомога країнам регіону у захисті від ударних дронів типу «Шахед», які виробляє Іран, та обмін бойовим досвідом.
Місця роботи: Українські фахівці працюють у країнах Затоки, зокрема в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії, а також планувалося направлення до Кувейту.
Додатковий персонал: Окрім 201 уже відправленого фахівця, було заявлено про готовність до відправлення ще 34 людей.
