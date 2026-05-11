219 0
Враг нанес удар по Херсону: 14-летний парень госпитализирован с множественными ранениями
Сегодня, 11 мая, около 10:40 в результате российского обстрела Корабельного района Херсона пострадал ребенок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, 14-летний подросток, который в момент атаки находился в парке, получил взрывную травму, множественные осколочные ранения лица и шеи.
По данным ОГА, в настоящее время пострадавший находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль