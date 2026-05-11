Враг нанес удар по Херсону: 14-летний парень госпитализирован с множественными ранениями

Сегодня, 11 мая, около 10:40 в результате российского обстрела Корабельного района Херсона пострадал ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, 14-летний подросток, который в момент атаки находился в парке, получил взрывную травму, множественные осколочные ранения лица и шеи.

По данным ОГА, в настоящее время пострадавший находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.