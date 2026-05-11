Ворог ударив по Херсону: 14-річного хлопця госпіталізовано з множинними пораненнями

Сьогодні, 11 травня, близько 10:40 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждала дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, 14-річний хлопець, який в момент атаки перебував у парку, дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення обличчя та шиї.

За даними ОВА, наразі постраждалий перебуває у лікарні та отримує необхідну меддопомогу.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

