Ворог ударив по Херсону: 14-річного хлопця госпіталізовано з множинними пораненнями
Сьогодні, 11 травня, близько 10:40 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждала дитина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, 14-річний хлопець, який в момент атаки перебував у парку, дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення обличчя та шиї.
За даними ОВА, наразі постраждалий перебуває у лікарні та отримує необхідну меддопомогу.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
